Peter Forsberg (Švédsko)

Švédská hokejová legenda Peter ForsbergZdroj: ČTK/AP/Ed Andrieski

Hráči takového formátu by po skončení aktivní hokejové kariéry zasloužili doživotní odpočinek. Nicméně bývalý švédský kanonýr vyměnil výstroj za dril ve školních lavicích, aby si v rodném Švédsku dodělal jeden rok ekonomické školy. Chvíli na to se Forsberg ještě vrátil do mateřské organizace MoDo, kde pracoval jako asistent generálního manažera. Nakonec ale zvítězil úplně jiný koníček do sportovního důchodu – svět investování.

Se svým otcem a tehdy ještě snoubenkou odstartoval podnikatelskou kariéru, dodnes vlastní značku bot, golfový areál, lodní společnost a k tomu rovněž několik nemovitostí. Před pěti lety se s rodinou usadil ve švýcarském Zugu a hokejoví nadšenci jej dodnes mohou vídat v dresu místního EV, za který nastupuje v domácí seniorské lize. A co víc, od minulého roku je švédská legenda také ambasadorem tamější vyhlášené hokejové akademie.