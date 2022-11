„Pro nás to bylo asi morální vítězství v prvé řadě. Velká pochvala všem hráčům, jsem hrozně rád za Klimeše v brance, který to zvládl perfektně i s pomocí domácího silného publika, které nás žene kupředu. I když ten výsledek neodpovídá tomu průběhu,“ řekl na úvod trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Pět gólů je nádherných, ale dva jsme dali do prázdné branky. Ten zápas byl těžký. Je to velice dobře organizované mužstvo, ale my jsme se na to připravili zodpovědně. Od začátku jsme měli šance, měli dvě přesilovky, nepomohli jsme si, ale šli jsme následně do vedení, což se nám v poslední době až tak nedaří, ale to mužstvo nastartovalo úplně jiným směrem. Šli jsme do vedení 2:0, Hradec dotáhl, ale nepovedlo se mu dotáhnout úplně, za což jsme byli samozřejmě rádi,“ pokračoval Holaň.

„Byly tam momenty, kdy se to přelévalo ze strany na druhou, kdy nás Hradec i zatlačil, hlavně ve druhé třetině. Nebyli jsme schopni si dát přesnou přihrávku, tam jsme byli hodně pod tlakem a pomohl nám gólman. Ve třetí třetině velký morál, výborně uhraná oslabení, sice jsme dostali gól, ale na druhé straně speciální tým v přesilovce po hezké akci nám pomohl. Velice cenné tři body, morální vítězství, chlapcům děkuji,“ dodal spokojený Miloš Holaň.

16. kolo extraligy (neděle 30. 10. 2022):

Vítkovice – Hradec Králové 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 4. Krieger (Bukarts, L. Kovář), 33. Marosz (J. Stehlík, Lednický), 50. Bukarts (Krieger), 59. Lakatoš, 60. Fridrich (L. Kovář) – 34. Okuliar (Huttula, Lev), 55. F. Pavlík (Jergl, Blain). Rozhodčí: Šír, Hradil – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 5513.

Vítkovice: Klimeš – Krenželok, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Kovář, Stehlík – Bukarts, Krieger, Půček – Fridrich, Chlán, Lakatoš – Dej, Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Trenér: Holaň.

Hradec Králové: Růžička – Kalina, McCormack, Jank, Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Huttula – Okuliar, Lev, Zachar – Kev. Klíma, Cingel, Jergl – R. Pavlík, Lalancette, Smoleňák – Pilař, Štohanzl, Pajer. Trenér: Martinec.