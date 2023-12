Hokejová Ostrava zabodovala u kanadského experta. Vzpomíná i na husu s knedlíkem

Ostrava se dostala do elitní světové společnosti. Renomovaný novinář Ryan Kennedy zavzpomínal na světové šampionáty hokejistů do 20 let a sestavil žebříček těch nejlepších. A právě Ostrava pronikla do první pětky.

Přípravný zápas před MS U20 Česká republika - Slovensko, 22. prosince 2019. Na snímku brankář Česka Lukáš Dostál | Foto: Deník/Pavel Netolička