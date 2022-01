Hrabík už si z dlouhého distance odpykal tři utkání. Trest mu vyprší na začátku dubna. Podle prohlášení AHL může po 12. březnu požádat o jeho snížení podle toho, jak si povede ve školícím programu o rasismu a inkluzi, pořádaném výborem NHL pro začlenění hráčů.

Kluby Barracuda i San Jose Sharks ve společném prohlášení Hrabíkovo jednání odsoudily. "Byli jsme zděšeni, když jsme se o tomto incidentu dozvěděli. Nabízíme upřímnou omluvu Bokovi, Roadrunners, AHL, našim fanouškům a celé hokejové komunitě."

Podobně se vyjádřil i trenér Sharks Bob Boughner. "Tohle nemá v hokeji co dělat. Snad se z toho všichni poučí a uděláme krok vpřed místo vzad. Jde o respekt a přístup k lidem. To je na tom to největší zklamání. Už takhle se v našem světě zrovna teď děje dost šíleností," řekl kouč týmu NHL.

AHL TV feed did not show everything, but the camera abruptly cut to the bench, where Hrabik and Barron get tangled up. Roadrunners players clearly yelling at Hrabik at 15 seconds. pic.twitter.com/N9gGqPuCYH