Netrvalo to dlouho a pátá porážka za sebou vyšla trenéry extraligových hokejistů Vítkovic draho. Trio Mojmír Trličík, Darek Stránský a Ladislav Svozil bylo po nedělním nezdaru 2:3 v Olomouci odvoláno s tím, že noví šéfové střídačky ostravského klubu budou představeni v průběhu pondělí.

Utkání 27. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, 18. prosince 2019 v Ostravě. Na snímku trenér Vítkovic Mojmír Trličík. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Jak už jsem avizoval v pátek, potřebujeme udělat vše pro to, aby mužstvo začalo opět vyhrávat a aby se na ledě dělo to, co jsme proklamovali. Bohužel pátá porážka v řadě nebyla důkazem toho, že by se něco změnilo, takže vedení klubu bylo nuceno sáhnout k odvolání trenérů. I tak tímto děkuji Mojmíru Trličíkovi, Darku Stránskému a Ladislavu Svozilovi za odvedenou práci. Noví trenéři extraligového mužstva HC Vítkovice Ridera budou po doladění některých věcí představeni v průběhu pondělka,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel klubu Roman Šimíček.