Moskva, Praha - Klíčový zápas šampionátu se českým hokejistům nevydařil. Mladému týmu Američanů ve čtvrtfinále podlehli v nájezdech a na turnaji končí. Svěřenci trenéra Vladimíra Vůjtka nedokázali navázat na skvělé výkony v základní skupině. Zápas jsme sledovali v on-line reportáži.

David Patstrňák (vlevo) a Tomáš Plekanec (vpravo) proti USA. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Online reportáž Česko - USA (1:2)



Opakuje se to rok co rok, když šampionát v hokeji dospěje do čtvrtfinále, ze všech stran začnou znít ty samé omšelé fráze.

Znáte je: jsou podbarvené zvláštním pocitem osudovosti: „Rozhodující bitva!" „Hranice mezi úspěchem a neúspěchem!" „Utkání pravdy!" Podobně by se dalo pokračovat ještě dlouho.

Ano, zmíněné fráze jsou skutečně dost opotřebované, neznamená to ale, že nemají pravdu. Čtvrtfinále je na každém světovém šampionátu hranicí oddělující elitu od neúspěšných. Čtveřice vyvolených si pak zahraje o medaile, ostatní pak můžou jen uctivě přihlížet.

„Čeká nás zápas o všechno, musíme se maximálně dobře připravit," hlásí přesně v souladu s tradicemi obránce Michal Kempný.

Američtí mladíci

Český tým si zatím na turnaji v Rusku vedl na jedničku (až na klopýtnutí s Dánskem). Vyhrál moskevskou skupinu a ve čtvrtfinále se tak utká s Američany, kteří si zajistili play off na poslední chvíli.

„Nemůžeme se koukat na to, že byli ve skupině čtvrtí, už tu nejsou lehcí soupeři. Vědí, že nemají co ztratit," myslí si o mladém americkém týmu útočník Michal Birner. V sestavě zámořské celku figuruje řada jmen, kterým je předpovídána hvězdná budoucnost. Co chybí, jsou zkušenosti.

Ovšem i výběr trenéra Vladimíra Vůjtka čítá celkem patnáct nováčků na MS. Koncentraci na klíčový duel by to ohrozit nemělo, ba naopak. „Vytvořili jsme si tady na turnaji herní tvář. Když budeme hrát jako doposud, tak to zvládneme," věří Birner.

Hladoví lvi z Čech

Fakt je, že Vůjtkovi svěřenci se v Moskvě sehráli jedna radost. Hlavně se dnes vyvarovat podobných výpadků, jako v závěru úterního mače se Švýcarskem, kdy soupeři skoro dovolili dohnat třígólovou ztrátu… „Musíme to odehrát lépe," vyhlížel Birner bitvu s Američany.

Od těch se dá čekat jejich tradiční fyzicky náročná hra. „Nebude to nic jednoduchého, mají mladý bruslivý tým. Ale i my máme výbornou partu hladových vlků," burcuje Kempný.

Trenéři před zápasem tradičně tajili, koho pošlou do branky. Nakonec dostal důvěru Dominik Furch (nejlepší gólman turnaje).

Na dvou předchozích MS Češi přes čtvrtfinále přešli, medaile z toho ale nakonec nebyla. Co letos?

