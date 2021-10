Boston vyhrál úvodní třetinu 2:0 díky brankám českých hráčů. Pastrňák těžil z dobrého napadání spoluhráčů z elitního útoku za brankou a po přihrávce Brada Marchanda otevřel skóre ve čtvrté minutě střelou z mezikruží. Nosek zakončil povedenou kombinaci v přečíslení tři na dva v 16. minutě do odkryté branky a vstřelil po odchodu z Vegas svůj první gól v novém působišti.

Nosek v sestavě povýšil, nově nastupoval ve druhé formaci a právě jeho nová křídla vstřelila dvě zbývající branky týmu. Na začátku druhé třetiny zvýšil Charlie Coyle v přesilové hře a Taylor Hall stanovil konečný výsledek při hře domácích bez gólmana. Linus Ullmark, který předchozích šest let působil právě v Buffalu, kryl 35 střel a překonal jej jen v 55. minutě Victor Olofsson.

Kašeho limitovaly minulou sezonu zdravotní problémy, odehrál za Boston jen tři zápasy, i proto byla jeho série bez gólu tak dlouhá. Pětadvacetiletý útočník vyrovnal na 2:2 svou typickou bekhendovou kličkou v sólovém úniku. Za obranu San Jose se dostal poté, kdy zblokoval střelu Tomáše Hertla. Hosté kontrovali už za minutu a půl, čímž potřetí v zápase strhli vedení na svou stranu a už jej nepustili.

San Jose tak vyhrálo i čtvrtý zápas sezony. "Je ohromné, jak jsme začali. Bylo to další týmové vítězství," radoval se Logan Couture, který vstřelil v Torontu dvě branky a na jednu přihrál. Na kontě má už sedm bodů (3+4). "Už v přípravném kempu jsme se zaměřovali na start sezony. Nechtěli jsme opakovat poslední dva ročníky, kdy nám začátek utekl a promítl se do obou sezon, které byl těžké. Teď jsme měli kvalitní přípravu, odehráli jsme v ní velmi dobré zápasy a přenesli jsme si to i do soutěže," vysvětlil.

Torontu chybí zraněný brankář Petr Mrázek, ale vrátil se mu tento týden Auston Matthews, který v létě podstoupil operaci zápěstí. Se 41 góly nejlepší střelec minulé sezony zatím v sezoně nebodoval.

LA ztratilo Doughtyho

"Nevytvořili jsme si dost gólových šancí. Nevyužili jsme ani toho, že hráli druhý zápas ve dvou dnech. Drželi nás daleko od branky a kontrovali střed hřiště," řekl Matthews o utkání se San Jose, ve kterém se špatným vyhozením podepsal na klíčové třetí brance soupeře. "Některé góly jdou na můj vrub. Musím být při hře s pukem v našem pásmu obezřetnější," podotkl.

Dallas udolal na svém ledě Los Angeles 3:2 v prodloužení, přestože jej soupeř přestřílel 45:23. Zápas rozhodl Denis Gurjanov a ve všech brankách měl prsty Miro Heiskanen (1+2), který se ve věku 22 let a 96 dní stal nejmladším obráncem, který za klub nasbíral sto bodů (30+71). Hlavní hvězdou domácích byl ale brankář Braden Holtby, jenž zneškodnil 43 střel.

Los Angeles v utkání přišli nejen o vedení 1:0 a 2:1, ale také o Drewa Doughtyho. Zkušený obránce opustil hrací plochu po střetu koleno na koleno, za což vyfasoval Jani Hakanpää trest pět minut a do konce zápasu. "Snažil jsem se mu zabránit vstupu do našeho pásma. Bylo to nešťastné," popsal srážku Hakanpää. Trenér Kings Todd McLellan dodal, že bližší informace o stavu jeho hráče budou známy na druhý den po zápase.

Edmonton zvítězil ve Vegas 5:3, počtvrté v klubové historii odstartoval sezonu pěti výhrami a s deseti body vede tabulku NHL. Hlavními strůjci posledního úspěchu byli Zach Hyman a Leon Draisaitl, kteří vstřelili po dvou gólech. Zbývající dal Zack Kassian, který ve 45. minutě zlomil nerozhodný stav 3:3. Dvě asistence si připsal i lídr produktivity soutěže Connor McDavid (6+7), který měl v každém utkání této sezony alespoň dva body.