Bez přípravy vypálil přesně ze středu pravého kruhu pro vhazování, puk cinkl o tyčku a nekompromisně zaplul do branky New Jersey. Alexandr Ovečkin to dokázal: v sobotu vstřelil svůj 700. gól v základní části NHL. Podařilo se mu to jako teprve osmému hokejistovi ve stoleté historii soutěže a jako druhému Evropanovi po Jaromíru Jágrovi.

Alexandr Ovečkin na střídačce Washingtonu. | Foto: čtk

„Je to skvělá společnost, takže jsem rád, že jsem se do ní dostal,“ řekl po zápase Ovečkin. Washingtonský snajpr přesto nezářil nadšením. Jeho tým prohrál 2:3, šlo o čtvrtou porážku Capitals za sebou. „Jak říkám, 700 gólů je krásné číslo, ale teď už je to minulost. Musíme jít dál,“ dodala ruská hvězda (Washington včera hrál proti Pittsburghu, zápas skončil po uzávěrce tohoto vydání).