„Nejsou to žádní nazdárkové,“ hájil šéf hokejového svazu Tomáš Král zahájení spolupráce s Říší středu. V Česku tradiční sport je v Číně zatím přes veškerou popularizační snahu dost menšinovou zábavou, s blížící se zimní olympiádou v Pekingu se ale čeká hokejový boom. Podílet se na něm má i česká strana účast Číňanů bude zítra schvalovat výkonný výbor svazu.

Co to znamená pro druhou ligu? „Zlatí draci“ se mají objevit v jedné ze tří devítičlenných skupin, spolu s Kolínem, Nymburkem, Příbramí, Klatovy, Pískem, Táborem, pražskou Kobrou a týmem David servis České Budějovice. Hrát však budou jen do 31. ledna, takže jejich únorová utkání budou muset být předehrávána. To povede ke zhuštění programu.

Král předpokládá, že spolupráce s čínskou stranou by měla mít pozitivní ekonomický dopad na český hokej, účast exotického soupeře by zároveň mohla druhou ligu oživit. Co na to kluby? Deník zjišťoval jejich názory.

Pro jsou třeba v Příbrami. „Řekl bych, že jde o zajímavý a dobrý krok, který pomůže zatraktivnění soutěže, a to i marketingově. Pro diváky to bude velmi zajímavé, pro hráče to naopak bude výzva, protože by se mělo jednat o poloreprezentační výběr,“ řekl prezident příbramského klubu Petr Vinš. Podobně to vidí i v Českých Budějovicích, Táboře či v Písku.

Slabý soupeř uškodí

O většině klubových zástupců ovšem platí, že abychom parafrázovali známou hlášku ze seriálu Okresní přebor „čínský hokej nemají úplně zmapovaný“. Kvalita nového soupeře je velkou neznámou.

„Pokud to bude silný tým, bude to jen ku prospěchu věci. Pokud se ale bude jednat o slabší mužstvo, nedá nám to vůbec nic,“ myslí si klatovský trenér Michal Straka. Ten připomněl jinou zkušenost českého hokeje s klubem z ciziny: „V juniorské lize byl loni tým Salcburku a musím říct, že to mělo velkou úroveň a soutěži to přineslo hrozně moc. Všem nám to ukázalo, na čem je třeba pracovat.“

Je ale otázka, zda Číňané budou na podobné úrovni. Některé druholigové celky o tom pochybují. „Po výkonnostní stránce to určitě vítat nemůžeme. I když by to mělo být něco jako národní mužstvo, určitě nebude dosahovat kvalit naší druhé ligy,“ je přesvědčen Tomáš Netík, prezident nymburského klubu.

Číňané z Berouna

Také kolínský trenér Petr Martínek není z námluv hokejového svazu s Dálným východem nadšený. „Je to rozhodnutí svazu, nás se na názor nikdo neptal. Obáváme se, že čínský tým atraktivitu nepřinese. Oslovili jsme i naše fanoušky a jejich reakce je také záporná,“ řekl.

A co na to říkají v Berouně, kde seniorský hokej před pěti lety zkrachoval? Těší se nový „domácí“ tým? „Na hokej jsem chodil i z toho důvodu, že jsem se ztotožnil s městem Beroun. Ale chodit na tým cizích hráčů, to ať se na mě nikdo nezlobí, nebudu,“ vyjádřil se Jan Vildmon, spoluautor publikace o berounském hokeji.

Zdá se tedy, že exotický experiment svazového vedení nebude mít (alespoň zpočátku) na růžích ustláno.

Tibetská vlajka? Hosté odešli ze hřiště

Cesty čínských sportovních týmů na zkušenou do Evropy nejsou novinkou. Má to ale rizika. Příklad? V Německu se do čtvrté nejvyšší soutěže (šlo o Regionalliga Südwest na jihozápadě země) předloni zapojila fotbalová reprezentace Číny do dvaceti let. Skončilo to skandálem.



Kluby spolupráci s Číňany i přes kritiku části fanoušků odsouhlasily, mj. kvůli tomu, že každý z nich měl za ochotu inkasovat 15 tisíc eur. Další peníze měly plynout z prodeje televizních práv v Číně. Fotbalisté z Dálného východu zase očekávali kvalitní přípravu na olympiádu v Tokiu.



Jenže co se nestalo hned na první zápas mladých Číňanů v Mohuči dorazil i hlouček demonstrantů, kteří v hledišti vyvěsili tibetské vlajky. Čínský tým odešel ze hřiště, zápas se nedohrál a nakonec byl zrušen celý projekt. K dalším utkáním už nedošlo.



Vzniklá aféra následně probublala i do politických kruhů. Čínské ministerstvo zahraničí odsoudilo chování aktivistů v Mohuči i fakt, že jim ho Němci umožnili. Naopak reakce hráčů, kteří opustili trávník, byla označena za „vlasteneckou“.



„Dal jsem čínské straně jasně najevo, že pokud chtějí hrát v Německu, musí počítat i s tím, že tu každý může svobodně projevit svůj názor,“ reagoval tehdejší šéf německého fotbalu Reinhard Grindel.



Hrozí něco podobného i na českých zimních stadionech?