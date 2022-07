„Ať ho postavíte kamkoli, odvede svou práci. Může hrát s hvězdami i s bojovníky,“ řekl o jednatřicetiletém rodákovi z Frýdku-Místku jeho dlouholetý trenér Jon Cooper. Ten vedl Paláta už před lety na farmě v Norfolku a posléze i v NHL. Dobře ví, co se skrývá v hráči, který byl před jedenácti lety draftován až na 208. místě.

V letošním play-off patřil Palát k nejproduktivnějším plejerům celé soutěže, v 23 utkáních zaznamenal 21 bodů. Tampa nakonec nestačila až ve finále na Colorado. Pak začala jednání Palátových zástupců s klubem, ale bez valných vyhlídek na zdárné zakončení.

„Upřímně řečeno si nedokážu představit, co by musela Tampa udělat, aby se pro Ondru našel prostor pod platovým stropem,“ uvedl tehdy hokejistův agent Robert Spálenka z agentury Sport Invest. Palát věděl, že ve svém věku má možná poslední příležitost uzavřít v NHL velký kontrakt, což na Floridě bohužel dál nešlo.

„Hrozně rád bych tu zůstal za správných a rozumných podmínek. Je to moje priorita, ale každý ví, jaká je v Tampě situace. Je to prostě byznys,“ řekl Palát nedávno českým novinářům.

Nakonec uzavřel smlouvu na pět let s New Jersey Devils, vydělat by si měl 30 milionů dolarů (přibližně 730 milionů korun). Roční plat je šest milionů dolarů, což je o něco víc, než kolik si nyní vydělával v Tampě.

Mimochodem: z týmu Lightning odchází také obránce Jan Rutta, který si jako nechráněný volný hráč plácl na tři roky s Pittsburghem (celkový příjem 8,25 milionu dolarů). Také Rutta má na kontě dva Stanley Cupy, před příchodem do Tampy působil od roku 2017 v Chicagu.