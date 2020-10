Na dálku jim mocně drželi palce i jejich blízcí. Rodiče Ondřeje Paláta s napětím sledovali každý zápas.

„Prožívali jsme to. Ale místo nadšení přišla úleva z toho, že to končí a že to dokázali. Čekali jsme na to několik let,“ říká pyšný otec rodáka z Frýdku-Místku Pavel Palát.

„Tým na to měli už dlouho, ale pokaždé to kvůli něčemu nevyšlo. Teď se to naštěstí zlomilo, byli jsme s ženou maximálně šťastní.“

Tampa slavila zisk Stanley Cupu kvůli nastoleným bezpečnostním nařízením v prázdné hale.

„Ale Ondra nám přes telefon ukázal celou šatnu. Bouchali šampusy a bylo vidět, jak to z nich spadlo,“ popisuje dění v kabině Lightning Palát.

„Pak jsem ale viděl hráče Dallasu a hned jsem si vzpomněl, jak jsme brečeli my, když Tampa v roce 2015 nestačila na Chicago. Ta bolest byla strašná,“ vzpomíná.

Ruttu čeká jednání o smlouvě

Podobně nadšený jako Palát senior i bývalý písecký házenkář Pavel Rutta, Janův otec.

„Je to super výsledek a velký úspěch Tampy, ještě teď jsem z toho dojatý. Poslední zápas byl nádherný. Měl jsem z něho obavy, protože některá utkání finálové série byla hodně vyrovnaná a rozhodlo se v nich v prodloužení, ale tentokrát byla Tampa jasně lepším týmem,“ vypráví šťastný otec.

Zatím netuší, kdy se synem uvidí.

„Hráči nevědí, jak to bude v příštích týdnech všechno vypadat. Honza navíc nemá s Tampou smlouvu na další sezonu, takže ho zřejmě čekají jednání. Pokud by měl možnost oslavit úspěch doma a ukázat fanouškům u nás v Písku Stanley Cup, tak by přiletěl, ale pokud by musel zůstat kvůli koronaviru v Americe, tak by z oslav bohužel sešlo. Přesto doufám, že ho pustí a s Ondrou Palátem domů přijedou,“ přeje si.

Měsíc přestávka a začne se znova

„Je to ale problém. Pokud by přiletěl domů, musel by nejprve na deset dní do karantény a po měsíci letět zpátky do Ameriky, kde by šel opět do karantény. Myslím, že devatenáctého listopadu jim začíná příprava na novou sezonu. Takže je otázka, jestli by se mu vůbec vyplatilo cestovat domů. Ale nepředbíhejme, v příštích dnech se dozvíme víc,“ přemítá Pavel Rutta.

Palát starší už několik posledních dní vymýšlel, jak a kde ve Frýdku-Místku ukáže Stanley Cup, z jeho plánů ale nakonec sešlo.

„Mají jen měsíc přestávku a v prosinci už zase hrají. Třeba to udělají příští rok, ale strašně by mě mrzelo, kdyby mělo z oslav sejít,“ míní Pavel Palát.

Už se těší, až se zase se synem setká. „Měl by tady být zhruba měsíc. Asi si nebude brát výstroj, musí si totiž od hokeje odpočinout. Takže doufám, že nebude bruslit a trénovat, ale bude dělat i jiné sporty.“