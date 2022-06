Tampa Bay vedla i díky první trefě Jana Rutty v letošním play off 1:0 a 2:1, ale Colorado manko pokaždé smazalo. "Cítili jsme se na střídačce v pohodě," řekl Palát k vyrovnání soupeře ve 43. minutě na 2:2. "Jen jsme si připomínali, abychom pokračovali v naší hře. Abychom stále makali, ztížili jim rozehrávku dobrým napadáním a abychom neustupovali. To se povedlo."

Palát rozhodl gólem z mezikruží, střelu procedil Darcymu Kuemperovi mezi betony. "Měli jsme několik přihrávek a snažil jsem se uvolnit. Heddy (Victor Hedman) mě krásně našel a pro mě už to bylo jednoduché. Vystřelil jsem z první a měl jsem štěstí, že to prošlo," popsal Palát vítěznou trefu.

Češi zdramatizovali finále. Palát s Ruttou si vynutili pokračování Stanley Cupu

Rozradostnil tím i početnou skupinu ve Frýdku-Místku. Ta sledovala zápas s jeho tátou Pavlem a mámou Hanou. "Rodiče mi psali, že se sešlo asi 80 lidí, a to byly dvě hodiny ráno. Je příjemné cítit podporu z domova, obzvláště, když se hraje tak pozdě. Vážím si toho. Je to skvělé," řekl Palát.

S jedenácti góly je nejlepším střelcem Tampy Bay ve vyřazovací části, v níž se letos posunul v historickém pořadí českých kanonýrů v play off před Davida Krejčího (42) a Patrika Eliáše (45). Na kontě má už 48 zásahů, lepší je pouze Jaromír Jágr (78). "Je to elitní hráč, hvězda ligy a umí zazářit v důležitých chvílích," chválil českého útočníka spoluhráč Pat Maroon. Více gólů v aktuálním play off dali jen Nathan MacKinnon (12) a Evander Kane (13).

Since his postseason debut in 2014, Ondrej Palat has 12 game-winning goals in the #StanleyCup playoffs.



No other skater is in double-digits over that span. pic.twitter.com/yeqUKc9lxB — ESPN (@espn) June 25, 2022

Je i obdivuhodné, jak se Palát vypracoval. Tampa Bay si jej vybrala až v sedmém kole draftu, jako 208. v pořadí. Trenér Jon Cooper jej vedl v Norfolku od jeho prvních dnů v AHL, a když se stal koučem hlavního týmu Tampy Bay, vytáhl si časem nahoru i českého útočníka.

"Často mi říká, že si pamatuje každý zápas, kdy jsem ho posadil na začátku kariéry mezi náhradníky. Odpovídám, že se to nestalo, tak se trochu o tom hádáme. Myslím si ale, že je možné, že jsem jej na několik utkání posadil. Ale to, co ukazuje dnes na ledě, jsme v něm viděli," prozradil Cooper s tím, že se mu vždy líbila Palátova pracovní morálka.

Když krajané válčí o zlatý prsten. Připomeňte si finále NHL s českými stopami

Palát si připsal v play off už dvanáct vítězných gólů v kariéře, z aktivních hráčů jich dali více jen Jevgenij Malkin (13) a Joe Pavelski (14). "Už vstřelil spoustu důležitých gólů. Je to pozoruhodné," řekl kapitán Tampy Bay Steven Stamkos k Palátovi, jehož branka prodloužila týmu sezonu. "Přesně to jsme chtěli. Mluvili jsme jen o jednom zápase, dál jsme nekoukali. Bylo to těžké utkání, ale našli jsme způsob, jak vyhrát, a teď je potřeba to zopakovat."