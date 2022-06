Kuemper v utkání vychytal hned 20 střeleckých pokusů Tampy, v klíčových chvílích svůj tým podržel. Ve druhém dějství sice kapituloval hned dvakrát během pouhých 48 vteřin, jednou navíc z hole českého útočníka Ondřeje Paláta, od té doby však už za svá záda nepustil jediný kotouč.

Drtivá Lavina, nebo zkušené Blesky? Do zámořské bitvy roku vstoupí i české trio

Colorado vlétlo do utkání ve velkém stylu, první třetina probíhala zcela v režii domácích hokejistů. Skóre otevřel již v osmé minutě hry sám kapitán Gabriel Landeskog, na něhož navázal o dvě minuty později přesnou trefou z mezikruží Valerij Ničuškin. Tampa poté sice dokázala snížit zásluhou Nicka Paula, avšak ještě před první sirénou navýšil vedení už na 3:1 z přesilové hry Artturi Lehkonen.

Do šancí se dostali i Češi

„V prvních deseti minutách jsme se vůbec nedostali do hry, jako bychom to nebyli my. Postupem času se naše hra zlepšila, myslím si, že se závěrem základní hrací doby můžeme být spokojení. Ale výhru bohužel nemáme, takže jsme zklamaní,“ přiznal po utkání útočník Tampy Patrick Maroon.

Přitom od druhého dějství to s hostujícím celkem vypadalo mnohem lépe, hned v jeho úvodu se do dvou velkých šancí dostali i čeští hokejisté, když nenápadná střela obránce Jana Rutty skončila jen na tyčce a následně před brankářem Kuemperem promarnil obrovskou příležitost i Ondřej Palát.

Game 1 in OT. Right in the feels for @Avalanche fans.



This #StanleyCup Final is going to be fun. pic.twitter.com/Mzi2uyGPKo — NHL (@NHL) June 16, 2022

Tampa postupně navyšovala svůj tlak a odměna dorazila v 33. minutě, kdy se o kontaktní branku postaral právě Palát. Ten chytře zavezl puk do útočného pásma, kde si jej vyměnil s Nikitou Kučerovem a z hranice brankoviště doklepl kotouč do odkryté klece. Zároveň šlo o již 46. gól českého útočníka ve vyřazovacích bojích, čímž se v historických tabulkách zařadil na druhé místo hned za Jaromíra Jágra.

Hosté na Palátovu trefu navázali hned po 48 sekundách hry, kdy se pumelicí od modré čáry prosadil zadák Michail Sergačjov. Tampa tak vyrovnala vypjaté úvodní finále na 3:3 a když se v závěrečném třetím dějství nic velkého neodehrálo, zápas putoval do prodloužení. Naděje na úspěch svých týmů drželi obě brankářské jedničky, kromě pohotového Kuempera v domácí brance se skvělými zákroky blýskl také hostující Andrej Vasilevskij.

Dokoná Palát zlatý hattrick? Forma českého univerzála v play-off stoupá do výšin

Jenže jeho neprůstřelnost od začátku druhé třetiny však vydržela v nastavené hrací době pouhou minutu a půl, než jej rozhodující trefou utkání překonal švédský útočník André Burakovsky. V domácí aréně Pepsi Center propukla neskutečná euforie, Colorado ubojovalo první bod v sérii a získalo do odvety potřebnou půdu pod nohama.

Splněný dětský sen

„Je to pro mě splněný dětský sen. Dát takový gól, navíc před domácími fanoušky, to je něco neuvěřitelného. Nicméně nyní už je to za námi, máme důležitý první bod, ale už se musíme soustředit na utkání číslo dva,“ řekl švédský forvard, jenž už si pro zlatý prsten dokráčel před čtyřmi lety s posádkou Washingtonu.

„Vyhráli zaslouženě, to se musí nechat,“ uznal trenér obhájců titulu z Tampy Jon Cooper. Hosté tak stejně jako v předloňském finále s Dallasem ztratili úvodní duel, nyní by však ztráta 2:0 na zápasy mohla mít mnohem drtivější důsledky. Vyrovnat sérii budou moct už v neděli, odvetný duel v Denveru startuje ve 2 hodiny ráno.

Sestřih prvního zápasu finále Stanley Cupu:

Zdroj: Youtube