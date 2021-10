Psal se rok 2010 a hokejová extraliga byla svědkem nevšedně vypjatého předkola play-off mezi pražskou Slavií a Litvínovem. Na ledě to od samého začátku jiskřilo, výsledek série se až do konce překlápěl z jedné strany na druhou. A v pozadí vyrovnaného střetnutí se navíc odehrával velice sledovaný osobní konflikt mezi litvínovským Romanem Vopatem a Jiřím Vašíčkem. Tito dva borci si padli do oka už v úvodním utkání a od té doby od sebe na ledě neodtrhli zrak.

Do stavu 2:2 v sérii si pouze vyměňovali ostrá slova, avšak v tom posledním, rozhodujícím zápase už došlo také na pěsti. A že se bylo na co koukat. Tento souboj je dodnes považován za jednu z nejvyhrocenějších bitek v historii české extraligy. Slavia sice nakonec předkolo vyhrála 3:2, ale mnohem více než o vítězství se dodnes mluví právě o ostrém střetu Vopata s Vašíčkem.

Tehdy svěřenec trenéra Vladimíra Růžičky patřil v extralize mezi vyhlášené ranaře, ale od litvínovského útočníka tentokrát dostal pořádně naloženo. Není divu, Vopat byl z krutých zámořských šarvátek zocelen velice dobře. „Bylo to tím stavem. Prohrávali o tři góly a on chtěl spoluhráče nabudit. Byl lepší, dal mi zkrátka přes hubu,“ líčil tehdy totálně zkrvavený Vašíček.

Zdroj: Youtube

2. Václav Varaďa vs. Jiří Vašíček

Rok se s rokem sešel a opět u toho byl právě Vašíček. Běžela poslední minuta šestého semifinále play-off mezi Slavií a Třincem a domácí tým z hlavního města zrovna zažíval nepříjemné okamžiky. Od hostů inkasoval do odkryté klece rozhodující branku na 3:5 a už bylo jasné, že série půjde do sedmého zápasu. Frustrovaní sešívaní absolutně nezvládli situaci a ihned po buly vystartovali po třineckých hokejistech.

U střídaček se rázem strhla hromadná potyčka, do které se postupně zapojili téměř všichni hráči. Po chvíli se do hloučku hostujících hráčů vydal právě rozčílený Vašíček, jenž si na pěstní bitku vytáhl ostříleného mazáka Václava Varaďu. Na první pohled sice klidný hráč, ale v hloubi duše agresivní buldok. A také borec, který se za jedenáct let v zámoří naučil nejen střílet branky, ale také rozdávat tvrdé rány.

A přesně to dokázal také v souboji se slavistickým zadákem. Vašíček sice nejprve dokázal Varaďovi sundat dres, jenže při tom malinko zapomněl na bránění, a to jej následně stálo vítězství. Třinecký snajpr se ihned dostal do výhody a uštědřil Vašíčkovi několik tvrdých ran. „Já skončil na ledě, on zase neměl dres. Na rány to bylo zhruba stejně. Ale bylo to fér, toho si vážím,“ řekl obránce domácích Pražanů.

Zdroj: Youtube

3. David Kočí vs. Boris Valábik

Když se v listopadu roku 2012 blížil třaskavý souboj mezi pražskou Spartou a brněnskou Kometou, bylo jasné, že fanoušci budou na ledě svědky nevídané události. A mnozí v zákulisí rovněž tušili, že se schyluje k dlouho očekávánému střetu mezi vyhlášenými bitkaři Davidem Kočím a Slovákem Borisem Valábikem. První zmiňovaný obránce nosil nálepku věčného ranaře i v zámořské NHL, a proto když se vracel do Česka, bylo jen otázkou času, kdy se zase pustí do své oblíbené aktivity.

Jenže v extralize narážel na jinou věc. Nikdo se mu totiž nechtěl postavit tváří v tvář. A rovněž v utkání s Brnem to vypadalo, že bude ticho po pěšině. Jenže v polovině zápasu předvedl Kočí likvidační zákrok na Valábikova spoluhráče, který zůstal nehybně ležet na ledové ploše. A slovenskému zadákovi došla trpělivost. Okamžitě si sparťanského rebela vytáhl na pěstní souboj a brněnská aréna nadšením povstala.

David Kočí v dresu Chicaga v bitce s Joshem Gratton z Phoenixu.Zdroj: ČTK/AP/Paul ConnorsČekalo se jasné vítězství Kočího, ale Valábik srdnatě bojoval, co mu jenom síly stačily. A dokonce to chvíli vypadalo, že českého bitkaře svalí k zemi. Nakonec z toho byla poměrně vyrovnaná partie, která svého vítěze nenašla. Avšak jako velký poražený odcházel ze zápasu právě obránce Sparty. Nejen že jeho tým v jihomoravské metropoli padl, ale on sám si z předchozího krutého zákroku odnesl několikazápasový trest od disciplinární komise.

Zdroj: Youtube

4. Ryan Hollweg vs. David Štich

Kdykoliv se po extraligových kluzištích projížděl americký kovboj a rebel Ryan Hollweg, tak o zábavu bylo postaráno. V plzeňském dresu sice spíše rozdával rány pěstí, než střílel branky, ale významnou stopu zde bez pochyby zanechal. Za své angažmá na západě Čech zaznamenal hned několik pěstních soubojů, ze kterých většinou pochopitelně odcházel jako suverénní vítěz. Avšak našli se i soupeři, s nimiž to vousatý vlasáč z Kalifornie jednoduché neměl.

Ryan Hollweg z Plzně.Zdroj: Deník/Stanislav Heloňa

A jedním z nich byl tehdy ještě vítkovický obránce David Štich, který si za svou kariéru rovněž vysloužil nálepku zdatného bijce. Začátek sezony 2015/16 celku ze severní Moravy vůbec nevyšel a rovněž v zápase s Plzní jej provázelo obrovské trápení. Znuděné tribuny ostravské arény jen marně čekaly na zázrak, avšak osm minut před koncem přeci jenom přišel okamžik, který je alespoň na chvíli zvedl ze sedadel. A v hlavní roli, kdo jiný než Ryan Hollweg.

Obránce Štich si s Hollwegem sjednal „schůzku“ již v průběhu utkání, avšak americký ranař nevěděl, zda kvůli vidině vysokého trestu může do bitky zasáhnout. Nakonec dostal z lavičky zelenou a došlo tak na očekáváný souboj pěstí. A kdo si myslel, že půjde o rychlou práci, tak se šeredně mýlil. Vítkovický zadák statečně vzdoroval a po celou dobu střetu dokázal být vyrovnaným soupeřem. „Když jsme se sešli na ledě, tak jsem se ho zeptal, jestli by do toho šel. Nakonec to nebylo tak špatné,“ řekl po utkání Štich.

Zdroj: Youtube

5. Hromadná bitka Zlín vs. Sparta

Zápas, který se před jedenácti lety navždy zapsal naprosto nesmazatelným písmem do historie tuzemské extraligy. Rozhodčí v tomto utkání rozdali rekordních 439 trestných minut, místo hokejové bašty byli fanoušci ve zlínské aréně svědky nevídané komedie. Souboj odvěkých rivalů začali lépe domácí, kteří už v patnácté minutě vedli o dvě branky. A poté to celé začalo…

V patnácté minutě srazil nepřipraveného sparťanského obránce Hromase zlínský rodák Roman Vlach, což odstartovalo tu největší bitku v dějinách českého hokeje. Následovaly tvrdé údery, na ledě už nebyl puk žádnou prioritou. Do akce se musela zapojit i záchranná služba, utkání se rozhodčím začalo tvrdě vymykat z rukou. Snad největším okamžikem se stal incident mezi Jiřím Kučným a Davidem Výborným, kdy první zmiňovaný vystartoval na nepřipraveného Sparťana a knokautoval jej k zemi.

Hlavní arbitři rozdávaly tresty jako na běžícím páse, po utkání se s hráči nemazlila ani disciplinární komise. Zápas se nakonec dohrál do svého konce, Zlín zvítězil 4:1, avšak tehdy nebyl a dodnes ani není výsledek nijak důležitý. „Něco podobného jsme nikdy nezažili. Co se dnes stalo, je ostuda českého hokeje,“ řekl po utkání kouč hostů Miloš Holaň. „Čekali jste, že si budeme rozdávat květiny? Nemáme si co vyčítat, oba týmy mají stejný díl viny,“ odpověděl zlínský snajpr Bedřich Köhler.

Zdroj: Youtube