Česko - Kanada 0:6 (základní skupina SP 2016)

Zdroj: Youtube

Poslední zvolené klání se konalo v rámci Světového poháru roku 2016. Zápas sice přímo nerozhodoval o medailích, nicméně byl zatím tím posledním, ve kterém se na obou stranách mohli představit ti nejlepší světoví hokejisté z NHL, kteří zrovna nebojovali o Stanley cup. Brzký podzimní termín celé akce totiž zaručoval, že hokejové hvězdy nebudou mít zrovna napilno v nejslavnější kanadsko-americké soutěži.

Měření sil mezi Českem a Kanadou bylo první soubojem z celkových tří ve skupině. Zápas ukázal rozevírající se výkonnostní nůžky mezi oběma národy. Přiznejme si totiž, že minimálně za posledních patnáct let světová konkurence českému hokeji odskočila. Jasně se to jevilo i v onom duelu. Javorové listy Čechy nemilosrdně zničily 6:0. Tým vedený Crosbym, Stamkosem nebo Pricem byl prostě o třídu výš. Zatímco česká reprezentace skončila už po základní skupině, Kanada dostála své pověsti a celý turnaj opanovala. Ve finále proti ní stál trochu překvapivě takzvaný tým Evropy, jenž se skládal ze Slováků, Švýcarů, Němců a dalších. Přestože Evropané nedali nic zadarmo, na zámořského obra to v boji o zlato nakonec nestačilo.