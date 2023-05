Čeští parahokejisté podlehli na mistrovství světa domácí Kanadě 1:2. Svěřenci trenéra Jakuba Novotného po výhře 3:0, prohře 1:7 s USA a dnešní bitvě se zemí javorového listu, končí v základní skupině na třetím místě a v pátečním čtvrtfinále narazí na Německo či Itálii.

Česká para hokejová reprezentace podlehla na MS Kanadě. (foto ilustrační) | Foto: Iva Roháčková

Třetí zápas ve třech dnech. Čeští parahokejisté čelili v kanadském Moose Jaw nepříjemnému losu - narazili na vicemsitry světa z Kanady. Trenér Jakub Novotný své svěřence do utkání skvěle připravil, česká reprezentace trápila papírového favorita, který ale nakonec vyhrál 2:1. Země javorového listu rozhodla v přesilovkách, o vyrovnávací gól se předtím postaral Radek Zelinka.

Zdroj: Youtube

„Náš výkon v dnešním zápasu proti Kanadě hodnotím velmi kladně. Sice jsme prohráli, to je přesně výkon, co chceme podávat po zbytek turnaje. Kluci tam nechali dneska všechno a jsem na ně velmi pyšný. Jestli budeme hrát takhle po zbytek turnaje, tak nám je jedno, proti komu nastoupíme, protože takhle chceme hrát, to je výkon, který tady chceme ukazovat!“ řekl střelec českého gólu Radek Zelinka.

Boj o nejlepší umístění

Česká reprezentace na světovém šampionátu bojuje o první medaili. Maximem parahokejistů jsou čtvrtá místa z let 2012, 2013 a 2019.

„Jsem strašně pyšný na tým, jak jsme dnešní zápas odehráli, protože nebyl vůbec jednoduchý. Třetí ve třech dnech, ale kluci ho zvládli bravurně. Tohle je výsledek. Samozřejmě škoda, že jsme nakonec prohráli, ale tenhle zápas ukázal, že už můžeme hrát směle i s Kanadou,“ uvedl na webu parahokejové reprezentace kouč Novotný.