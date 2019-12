/VIDEO/ Rok 2019 se blíží ke konci, a tak tradičně nastává čas bilancování. A protože je na svém sklonku nejen letošní rok, ale celá dekáda, pojali to třeba v NHL právě tak a naservírovali svým fanouškům výběr těch nejlepších gólů z posledního desetiletí. A na své si přijdou i čeští fajnšmekři.

Hokejový útočník Tomáš Hertl (48)byl vyhlášen nejlepším hráčem třetího finálového utkání Západní konference NHL. | Foto: ČTK/AP/Marcio Jose Sanchez

Těžko se najde hokejový fanoušek, kterému by se ten kousek nevryl do paměti. Tehdy devatenáctiletý mladíček Tomáš Hertl hrál teprve své třetí utkání v NHL, ale do historie slavné zámořské soutěže se už zapsal nesmazatelným písmem.