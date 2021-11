Proč se mu ocenění vůbec nezamlouvalo? Vrací se do formy po zranění. Na ledě umí být pro soupeře o hodně víc nebezpečný. "Já se cítil příšerně. Možná se zdálo, že nehraju špatně, ale utíkaly mi puky, musím na tom ještě zapracovat."

Jindřich Abdul (v modrém) překonává gólmana Lukáše Kloučka a Motor vede nad Pardubicemi 1:0.Zdroj: Deník/ Jan Škrle

Právě Vondrka se do extraligy vracel v dresu Motoru po zranění, které ho vyřadilo na dlouho dobu. Na několik měsíců. Slovo trpělivost měl ve svém repertoáru každý den. "Fyzicky se cítím dobře, ale je to těžké. Po tom ročním zranění jsem trpělivý, musím být i dál. Věřím, že trenérům důvěru splatím."

Právě kouč Motoru Jaroslav Modrý si vůbec nemyslí, že by ve Vondrkově hře byly rezervy. "To nejsou rezervy," raegoval na dotaz. "Vůbec ne," kroutil odmítavě hlavou. "Jsou to malinké reakce, malinký krok tady neb tam. Musí pracovat, aby zase byl tam, kde sám chce." Modrý vyzdvihl Vondrkovu schopnost sebereflexe. "Je veterán. Zná svoji hru, svoje výkony, pozná, kdy hraje dobře. Je to chytrý kluk," říká o Michalu Vondrkovi trenér. Také v jeho očích je tento útočník důležitým článkem Motoru. "Je výborný hokejista, pomáhá nám v mnoha detailech, je fajn ho mít v manšaftu."

Vondrka prožil, kromě vyhlášení nejlepším hráčem, ještě jeden pardox. Po Gulašově asistenci dal gól, přitom ale vůbec nevystřelil. "Já to vůbec nevím," reagoval. "Říkal jsem to Gulimu hned. Necítil jsem, že se mě puk dotkl." Přinese důkaz video? "Já se na to ani dívat nebudu. Když to někdo opraví, tak to opraví. Já říkal rozhodčím, že vůbec nevím, že by se mě puk dotkl. K této trefě jsem se vůbec nehlásil."