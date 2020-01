„Nalezením nového významného akcionáře budou vytvořeny předpoklady pro dlouhodobou stabilizaci klubu, a to díky smluvním závazkům, které musí tento nový akcionář splnit,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Město přitom nebude prodávat své akcie, ale hledá partnera, který zvýší základní kapitál klubu. Jak velkou část Dynama by měl nový strategický partner vlastnit zatím není jasné. Členové výběrové komise i zájemci o koupi se zavázali k mlčenlivosti. „Během soutěžních dialogů se sbližovaly představy města a uchazečů,“ řekl radní Vít Ulrych. Podle náměstka primátora Jana Mazucha dojde na základě připomínek zájemců v zadávací dokumentaci ke změnám, které bude příští týden schvalovat zastupitelstvo.

V zákulisí se už delší dobu spekuluje o zájmu majitele FK Pardubice Vladimíra Pittera a v posledních dnech se začalo v souvislosti s koupí Dynama skloňovat i jméno miliardáře Petra Dědka, který vlastnil druholigové Vrchlabí. Podle Mladé fronty DNES jsou dalšími uchazeči o hokejový klub Petr Makrlík, podnikatel Marek Kirchner a poradenská společnost Value Added.

„Ze zájemců, se kterými jsme vedli soutěžní dialogy, je hned několik, kteří by se mohli stát strategickými partnery,“ řekl opoziční zastupitel František Brendl.

Musí se osvědčit

Případný zájemce by se přitom neměl stát hned majoritním akcionářem. „Vítězi soutěže bude nabídnut vstup do akcionářské struktury Dynama a bude s ním uzavřena akcionářská smlouva, která mu dá pravomoci klub ekonomicky a sportovně řídit. Pokud se během tří sezon osvědčí, bude mu umožněno nakupovat další akcie a získat v klubu majoritní podíl. Přirovnal bych to k situaci, kdy máme letadlo, které neumíme řídit, a nyní se od kniplu přesuneme do pozice hlavního stevarda a najmeme lidi, kteří to řídit umí,“ vysvětlil Brendl.

Politici budou tento týden zpřesňovat zadávací podmínky, které by měla rada města schválit příští pondělí. Termín pro podání závazných nabídek je 31. leden, zastupitelé by měli o novém strategickém partnerovi rozhodnout 27. února. V té době už ovšem budou do konce základní části extraligy zbývat jen čtyři kola.