Finále je tady. Obhájce titulu vs. vyzývatel z Pardubic. Zatímco Oceláři budou útočit už na pátý titul v řadě, Dynamo bude bojovat o trofej po dvanácti letech. Ve svém posledním finále bralo zlato. Pokud Východočeši úřadující šampiony sesadí z trůnu, stanou se prvním týmem od roku 2016, který ovládl základní část i play-off. Jak vidí velkou hokejovou bitvu, která vypukne v Pardubicích v úterý v 18.00, redaktoři Deníku? Proč by měly uspět Pardubice? A proč by měl triumfovat Třinec?

Klíčoví hráči finalistů Daniel Voženílek (vlevo) z Třince a Lukáš Sedlák z Pardubic | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Pardubice požene chlapské ego

Celá republika si přála finále Pardubice – Sparta. Já jsem ale přesvědčen o tom, že hráči Dynama chtěli Třinec. Po loňském semifinále mají Oceláři u nich ne vroubek, ale pořádný vrub. A znáte chlapská ega a ješitnost i takovou tu touhu pomstít se. Kdy jindy než v soubojích o zlato. To je pak ještě větší pokoření než o fázi dříve. Pardubická motivace je vyšroubovaná na maximum.

Jednu finálovou sérii už letos pardubičtí hokejisté absolvovali. Jednalo se sice „jen“ o titul východočeského krále, ovšem pro Dynamo i královéhradecký Mountfield to byly řeže o všechno. Lídr základní části v nich ukázal, že se stejně jako Třinec nepoloží za žádné situace. Všech pět zápasů skončilo o jediný gól. Přesně podle dračích not…

Síla Dynama? Mají to dobře nastartované, říká Čech. Boss Dědek je jako Abramovič

Dost bylo Třince. Čtyři tituly už mu musí stačit. Pro všechny fanoušky, kromě těch slezských, by bylo lepší, kdyby se našel tým, který si dojde pro mistrovský grál jiným stylem hokeje. I když se nedá vyloučit, že útočné Dynamo zkusí soka „otrávit“ jeho vlastní medicínou. Magistra by na to mělo. Pardubický tým vede Marek Zadina. Jeden ze strůjců třineckého zázraku.

Pardubice se ve finále zas tak často nemýlí. Při jejich posledních dvou účastech zvedaly nad hlavu mistrovskou trofej. V roce 2010 je stylem Nagano posunul k titulu fenomenální Dominik Hašek a o dva roky později se naopak bez větších hvězd vyprofilovaly jako překvapivý vítěz. A teď statistika, která leckoho omráčí… Pardubičtí hokejisté dobyli ve své historii šest titulů. A hned pětkrát ve finále rozesmutnili moravský klubu. Chcete důkaz? Jihlava (1973 a 1987), Zlín (2005), Vítkovice (2010), Brno (2012). Pouze v jednom finále neuspěli, a to v roce 1994 s Olomoucí.

redaktor Deníku Zdeněk Zamastil

Boj o extraligové zlatoZdroj: Deník

Třinec těží z mentální síly

Pardubice vyhrály rekordním způsobem základní část, jsou našlapané, odpočaté, hladové. Nepříjemný Litvínov přejely ve čtyřech zápasech. Naopak Třinec musel v play-off v obou sériích do sedmého zápasu. Ten semifinálový na Spartě rozhodl až na začátku čtvrtého prodloužení. Musí být tedy vymačkaný jako citrón. Ano, to vše je pravda.

Já přesto věřím Třinci, že využije euforii a vybojuje pátý titul v řadě. Důvody? Také před soubojem se Spartou se hovořilo o tom, že Pražané jsou našlapaní, odpočatí, hladoví. Nepříjemný Liberec přejeli ve čtyřech zápasech. Naopak Třinec musel ve čtvrtfinále s Českými Budějovicemi do sedmé bitvy. A jak to dopadlo, všichni moc dobře víme.

Fantom Ocelářů Kacetl po Spartě: Nechtěl jsem to podělat. Myslí jen na titul

Mám pocit, že Třinec titul získat může, Pardubice musí. Jako plus pro Oceláře vidím, jakým způsobem se do finále probojovali, protože si to vydřeli. Zejména historický obrat série se Spartou z 0:3 na 4:3, kdy v šestém duelu srovnával v čase 59:59,8 Voženílek a v sedmém v čase 59:05 Daňo, jim musel dodat neskutečné množství mentální síly.

Hodně napoví již první zápas v Pardubicích, které půjdou do akce naspídované po desetidenní pauze. Je jasné, že do toho budou chtít vlítnout a co nejdřív rozhodnout. Pro Třinec bude důležité přečkat úvodní nástup Dynama a počkat si na své šance. Klíčové bude, jakou formu si do finále přenese fantom Kacetl, který se Spartou na závěr zavřel branku.

redaktor Deníku Jakub Nohavica