Pardubický hokej slaví 100 let. Jak znáte jeho historii?

KVÍZ/Pardubický hokej, to je pojem nejen v samotném městě, ale celé republice. Tato bašta a líheň slavných hráčů slaví v letošní sezoně sto let od založení. Deník nezůstal stranou a k významnému výročí připravil pro své čtenáře kvíz. Ten zabrousí do úplných začátků a průřezem minulého století dojde až do současnosti.

