Pardubičtí hokejisté si skočky nebalí. Do Harrachova jedou polykat horské dávky

Vzhůru do Harrachova…. Při vyslovení tohoto horského střediska se milovníkům sportu ihned vybaví skoky na lyžích. Pardubičtí hokejisté vak rozhodně nebudou pokoušet štěstí na můstcích. Zaprvé by to pro ně bylo životu nebezpečné a zadruhé můstky se nacházejí ve stavu, kdy se na nich nedají skoky provozovat. Paradoxně na věži jednoho z nich našli útočiště vyznavači bungee jumping. Ale ani to se hokejistům nedoporučuje, přestože si někdy při zápasech užijí adrenalinu dost a dost. Hráči Dynama budou v tomto krkonošském letovisku „pouze“ nabírat fyzickou kondici pro příští sezonu. Od pondělí do pondělí. Do ní vyjedou s novou trenérskou trojicí: Václav Varaďa, Aleš Krátoška a Marek Zadina, která už spolu pozlatila Třinec.

Hráči Dynama Pardubice jsou již v suché přípravě několik dní. Teď je čeká soustředění v Harrachově. | Foto: Ladislav Adámek