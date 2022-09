Pastrňák chce zůstat v Bostonu. Doufám, že se dohodne na nové smlouvě, říká

David Pastrňák doufá, že se s Bostonem dohodne na nové smlouvě, aby mohl v NHL zůstat v týmu Bruins. Šestadvacetiletý kanonýr vstupuje do závěrečného roku šestiletého kontraktu na 40 milionů dolarů, který v Bostonu podepsal v roce 2017. Pokud by smlouvu neprodloužil, stal by se po sezoně volným hráčem.

David Pastrňák | Foto: ČTK