Vlnu nadšení mezi hokejovými fanoušky vyvolal další mistrovský počin Davida Pastrňáka. Útočník Bostonu Bruins v noci na dnešek nasázel už šestnáctý hattrick, a překonal tak i l Jaromíra Jágra. A ze srovnání se slavným hokejistou vychází u veřejnosti mnohdy lépe právě havířovský rodák.

David Pastrňák (uprostřed) slaví se spoluhráči svůj tříbrankový úspěch proti Coloradu. | Foto: Profimedia

Pastrňák svými góly orámoval zápas proti Coloradu Avalanche, který Bruins nakonec vyhráli 5:2. Nejprve už v první minutě odstartoval bostonský brankostroj, v 58. a 60. minutě pak dal svému týmu definitivní klid pečetí na tříbodový zisk.

V této sezoně zapsal český útočník první hattrick, v celé své dosavadní kariéře v NHL se ale třikrát v jednom utkání trefil v základní části už pošestnácté.-

To je o jeden zářez víc, než má Jaromír Jágr, což pochopitelně nezůstalo bez odezvy mezi fanouškovskou obcí. „Přejmenujte hattrick na pasta trick“, volá po petici za změnu hokejové terminologie na sociální síti X Steve. „On je prostě neskutečný, bravo,“ píše Václav. Podobně jako on smekají pomyslný klobouk i mnozí další.

Jiní si ale všímají i srovnání s Jágrem. „A to je skoro o dvacet let mladší, než když Jágr skončil v NHL,“ píše Adam.

Pastrňák zase řádil. Zařídil výhru Bostonu a překonal českou legendu

Pastrňákovi stačilo na šestnáct hattricků něco málo přes devět let působení v nejslavnější hokejové soutěži světa. Svůj první třígólový zápas prožil pak až v březnu 2018. Tenkrát na to v zápase proti Carolině potřeboval pouhých sedm minut a šestadvacet sekund. Od té doby uplynulo necelých pět let. Jágr svůj patnáctý nasázel zkraje roku 2015 proti Philadelphii, ten první téměř o čtvrtstoletí dříve, v únoru 1991.

Mezi českými hráči je v počtu hattricků každopádně Pastrňák první, napříč celou historií NHL se však řadí na sedmatřicáté místo. Na jen těžko překonatelného Wayna Gretzkyho ztrácí ještě 34 hattricků.

Je mu však stále jen 27 let, pokud si udrží fazónu, dá se čekat, že se pořadím může posunout ještě výrazně výše.