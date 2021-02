Z tolika barev až přecházely oči. Hokejisté Bostonu napochodovali před kamery v úborech, v nichž se jezdilo na lyže kdysi na počátku 90. let. Šusťákovky co nejkřiklavějších odstínů, nepostradatelné ledvinky, neonové čepičky.

„Přišel s tím Bergy,“ prozradil Pastrňák, že nápad obléknout se v retro lyžařském stylu (oblast kolem jezera Tahoe patří k nejvyhlášenějším centrům zimních sportů v USA) vzešel od kapitána Patrice Bergerona. Tým se ochotně přizpůsobil.

„Všichni jsme si to zamilovali. Velká zábava bylo už objednávat si všechny ty věci. Pak jsme se v nich vydali na zápas,“ popsal český útočník, který si poněkud bizarní módní výstřelky raných 90. let může jen těžko pamatovat – narodil se v roce 1996.

To bostonský trenér Bruce Cassidy (ročník 1955) byl nadšený. „Vypadá to, jako by prohrabali můj starý šatník,“ smál se kouč Bruins.

Bez diváků, ale s kouzlem

A co je hlavní, smích mu vydržel i po zápase, v němž se jeho svěřenci utkali s Philadelphií. Boston vyhrál výjimečný duel ve stínu zasněžených vrcholků hor 7:3 a Pastrňák nastřílel hned tři góly. Šlo o jeho desátý hattrick v NHL.

„Neuvěřitelný zážitek,“ pochvaloval si pak český snajpr. „Hráli jsme nejdřív za slunečního svitu, pak za tmy pod umělým osvětlením. Oboje bylo skvělé,“ popsal Pastrňák sváteční duel pod širým nebem. Sice bez diváků, ale s nepopiratelným kouzlem.

Autor hattricku bavil i po zápase. Mezi novináře dorazil stylově ve slunečních brýlích s růžovými obroučkami a rozlítil se, že mu prý přerušili bujarou zábavu v šatně.

„Pouštěli jsme si Barbie girl a já s těmihle brýlemi trochu tancoval. Pak jsem to vy chlapi zničili, protože jsem musel jít odpovídat na vaše dotazy. Přišel jsem o Barbie girl,“ lamentoval Pastrňák.

Snad mu dobrá nálada vydrží. I když kvůli operaci naskočil do sezony později, stihl už během devíti zápasů nasázet devět gólů. Bruins se celkově daří a podle očekávání vévodí Východní divizi.