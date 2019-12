V noci na pondělí přispěl Pastrňák jedním gólem k výhře Bruins 3:1 nad Montrealem. Šlo o jeho 25. trefu v sezoně, odehráno má přitom jen 27 duelů. Je tak už na půl cesty za magickou metou padesáti branek. Pokud si udrží současné střelecké tempo, mohl by atakovat i hranici sedmdesáti gólů za sezonu, což bylo k vidění naposledy v roce 1993.

Napodobil legendu

„Pro mě se tím nic nemění. Po každém zápase sklopím hlavu a jdu zase makat,“ říká třiadvacetiletý rodák z Havířova skromně. Mluví za něj činy: zámořští statistici spočítali, že je za posledních 27 let prvním hokejistou, který stihl nasázet 25 gólů v období do 1. prosince. Před ním to naposledy dokázal velikán Mario Lemieux.

„Samozřejmě jsem věděl, že David může dát spoustu gólů. Ale že jich bude mít 1. prosince už pětadvacet? To by mě nenapadlo. A klidně jich mohl mít už třeba třicet, několikrát ho o gól okradli,“ řekl bostonský trenér Bruce Cassidy.

Z Pastrňákovy oslnivé formy těží celý tým. Bruins vyhráli už sedmkrát v řadě a vedou tabulku Východní konference o dva body před Washingtonem. Mimochodem: v pořadí střelců je na druhém místě za českým snajprem washingtonský kapitán Alexander Ovečkin. Ruský bohatýr na Pastrňáka ztrácí pět branek.