Voráček v přípravě na NHL ukazuje výbornou formu. Český centr, který se vrátil do Columbusu po deseti letech ve Philadelphii, získal v dosavadních třech duelech sedm bodů (2+5). Jeho přínos je vidět především v přesilovkách. Columbus využil šest početních výhod z jedenácti a Voráček se podílel na pěti gólech.

„Všichni tři podávají v nejlepší soutěži světa dlouhodobě vynikající výkony,“ vysvětlil volbu Nedvěd. „Jsou to lídři a jedni z těch, na které budeme při turnaji hodně spoléhat.“

Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd a trenér Filip Pešán odkryli první tři jména pro zimní olympijské hry v Pekingu 2022. V české nominaci by neměli chybět útočníci David Pastrňák z Bostonu, Jakub Voráček z Columbusu a poslední vítěz Stanley Cupu Ondřej Palát z Tampy Bay.

Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu by měl být oporou českého týmu na olympiádě v Pekingu. | Foto: ČTK

Největší české hvězdy slavné NHL by se měly představit na olympijském hokejovém turnaji v Pekingu.

