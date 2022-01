Zdroj: Youtube

Pastrňák za prvním hattrickem v sezoně vykročil již ve druhé minutě, kdy využil dobrého napadání spoluhráčů z druhé útočné řady a ranou z prostoru mezi kruhy otevřel skóre. Druhou trefu havířovský rodák přidal v přesilové hře o čtyři minuty později. Pastrňáka ke skórování vyzval výbornou křižnou nahrávkou Brad Marchand.

Flyers ve druhé třetině smazali dvoubrankové manko, ale Pastrňák ještě před sirénou vrátil Bruins do vedení. Opět využil přesilovkovou kombinaci. Po střeleckém probuzení se dostal na metu třiceti bodů v sezoně a v produktivitě českých hokejistů stíhá Hertla ze San Jose. Také v týmovém bodování je Pastrňák druhý za Marchandem.

Vítězství pro Raska

Do branky Bostonu se po více než půlroční pauze vrátil Tuukka Rask. Finský gólman kryl 25 střel a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Činit se musel hlavně ve třetí části, kdy kryl 12 pokusů. "Od mého posledního zápasu uplynulo několik měsíců, návrat byl tedy hodně emotivní. Před zápasem jsem se cítil opravdu zvláštně, nebyl to pocit, který jsem zažíval dřív," popsal Rask. "Jsem rád, že mě naši fanoušci přivítali takovým způsobem, bylo to skvělé," dodal.

Boston i díky Raskovi vyhrál sedmý z posledních osmi zápasů a nadále si upevňuje pozici v elitní osmičce Východní konference. Philadelphia naopak prohrála pošesté v řadě a pozice zaručující play off se jí začínají vzdalovat.

"Dnes jsem měl motivaci navíc, chtěl jsem uspět především kvůli Tuukkovi. Je to můj velký kamarád a jsem nadšený, že ho máme zpátky," řekl Pastrňák o finském brankáři, který se v brance Bruins představil poprvé od 6. června minulého roku.