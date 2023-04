Hokejoví útočníci David Pastrňák a Tomáš Nosek přispěli dvěma kanadskými body k další výhře rozjetého Bostonu 5:2 nad Washingtonem a pomohli k přepsání historického rekordu zámořské soutěže v nasbíraných bodech. Bruins už jich mají na svém kontě 133 a jsou tak naprosto suverénním vítězem základní části NHL.

První třetina souboje Bostonu s Washingtonem žádnou branku nenabídla. Ve druhém dějství už se ale diváci v TD Garden dočkali a dvakrát u toho byl český útočník David Pastrňák. Havířovský rodák ve 29. minutě nápaditou nahrávkou vybídl ke skórování Brada Marchanda a o šest minut později jeho střelu do branky dorazil Tyler Bertuzzi.

Český útočník nasbíral v 81 zápasech už 111 bodů a poslední zápas před koncem základní části ztrácí jediný zápis na Nikitu Kučerova, aktuálně třetího nejproduktivnějšího hráče NHL.

Úvod třetí třetiny patřil Noskovi. Bojovník ze čtvrté lajny v čase 44:13 zvýšil na 3:1 a ve 48. minutě nahrávkou pomohl k rychlé odpovědi na kontaktní gól Capitals. Pardubický odchovanec vylepšil svou sezonní bilanci na 18 bodů za sedm branek a jedenáct asistencí a na rozdíl jediného bodu se přiblížil k výkonu z minulého roku, jenž pro něj byl druhý nejvydařenější v zámořské kariéře.

„Byl to docela dobrý pocit. Moc často se mi to nestává, takže jsem si ten okamžik chtěl užít,“ řekl Nosek k dvoubodovému večeru. „Už je to ale za mnou a soustředím se na další zápas,“ dodal. Pochvalu si Nosek vysloužil rovněž od svého nadřízeného, trenéra Jima Montgomeryho.

Gólman Vítek Vaněček přispěl šestatřiceti zákroky k vítězství New Jersey 6:2 nad Buffalem. O dva úspěšné zásahy více zaznamenal při výhře 5:2 nad Pittsburghem brankář Chicaga Petr Mrázek.

New Jersey díky skvěle chytajícímu Vaněčkovi porazilo Buffalo 6:2 a jako třetí tým v sezoně se dostalo přes 110 bodů. Český brankář ke spolehlivému výkonu přidal asistenci u poslední branky Devils a s třemi gólovými nahrávkami je nejproduktivnějším brankářem ligy.

Vydařený zápas má za sebou také Mrázek, jenž kryl 38 střel Pittsburghu a dovedl Chicago k vítězství 5:2. Ani 33 zásahů nestačilo na výhru Lukáši Dostálovi. Anaheim i přes jeho snahu podlehl Vancouveru 2:3 a na dvoubodový zisk čeká již 12 duelů.