Jméno jeho nástupce klub zatím nezveřejnil, o celé situaci vyjednává a bude ji řešit i v pondělí.

Spekuluje se o návratu majitele klubu Libora Zábranského na střídačku. „To, co jsme předvedli ve třetí třetině nebylo hodné Komety. Pro mě to byl jasný signál, abych se vzdal funkce. Doufám, že nový kouč dostane z hráčů, co v nich je," oznámil Fiala, jenž klub vedl od této sezony.