Hokejisté Sparty vyhráli zápas 36. extraligového kola, uspěli popáté v řadě a stále tak drží první místo. Na domácím ledě sparťané dvakrát prohrávali, ale nakonec vývoj zlomili na svoji stranu a čtvrtý tým tabulky porazili 6:3.

Hokejisté Sparty doma přehráli Litvínov 6:3. | Foto: CPA

"Jsme rádi, že jsme vyhráli a navázali jsme na výhru z Liberce. Věděli jsme, že přijede soupeř, který je silný bruslařsky a silný i ofenzivně," těšilo kouče vítězů Pavla Grosse.

Diváci, kteří do O2 areny přišli až po první třetině, o nic zajímavého nepřišli. Hned v úvodu se do dvou slibných šancí dostal domácí Horák, jinak se ale nic zajímavého nedělo. Brankáři Kořenář a Zajíček bez problémů udrželi čisté konto.

Na začátku druhé části po Horákově přihrávce nedokázal zamířit přesně Najman a na druhé straně si Kořenář poradil s šancí Koblasy, poté už branky začaly padat.

Jako první se v signalizované početní výhodě prosadil hostující Kudrna, Sparta ale přidala a dokázala rychle otočit stav. Forman ještě neuspěl, ale ve 28. minutě v rozmezí 38 sekund překonali Zajíčka Konečný a po pohotové teči Buchtele, jehož gól si ještě rozhodčí zkontrolovali i videa.

Podobný obrat se ale následně podařil i Vervě. Nejprve si 17. branku připsal v přesilové hře Ondřej Kaše a poté využil zakrytého výhledu Kořenáře obránce Šalda a posunul hosty zpět do vedení.

Pražané ale ještě ve druhé třetině dokázali vyrovnat. Na konci biliárové kombinace v přesilovce byl Sobotka, jenž tak desátým gólem v sezoně oslavil podpis nové smlouvy se Spartou.

Zdroj: Youtube

Do třetí třetiny domácí vstoupili s dvouminutovou přesilovou hrou, kterou dokázali v závěru zásluhou Horáka využít a vrátili se zpět do vedení. Přiblížit Spartu výhře mohl následně Chlapík, Zajíček ale jeho nebezpečnou střelu dokázal vyrazit.

Severočeši se tlačili do útoku, nevyužili však přesilovku a následně se prosadil Najman, při jehož objetí branky se nedokázal Zajíček včas přesunout. Hosté poté ještě více riskovali, snížit se jim ale nepodařilo. Naopak při power play inkasovali šestý gól.

"V první třetině jsme sice měli šance, ale pohyb nebyl takový, jak jsme potřebovali. Ve druhé třetině přišly z naší strany zbytečné fauly. Když jsme soupeře zatlačili, tak jsme byli netrpěliví, propadli jsme a soupeř z toho měl přečíslení. Nebylo jsme udělali faul. Po druhé třetině jsme si k tomu něco řekli a myslím si, že třetí část byla, nejen výsledkově, dobrá a zároveň byla i chytrá. Jsem rád, že jsme opět vyhráli vyrovnaný zápas. Líbila se mi i velmi dobrá atmosféra, byla to reklama na hokej," dodal spokojeně trenér Gross.

"Do utkání jsme nevstoupili dobře, neměli jsme dobrý pohyb a soupeř byl lepší v osobních soubojích, byl silnější na puku. Vyhrával souboje, které byly padesát na padesát, a tím nás první třetinu přehrával. Gólem v přesilovce jsme se dostali trošku do zápasu, dostalo nás to na koně a hned jsme dokázali dát gól na 3:2. Bohužel jsme pak udělali hloupé fauly, po kterých jsme inkasovali, což zápas zase zlomilo na stranu soupeře. Pak už nás domácí přehrávali," dodal jeho litvínovský kolega David Kočí.

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 6:3 (0:0, 3:3, 3:0)

Branky a nahrávky: 28. Konečný (Hauser, Žmola), 28. Buchtele (Mikliš, Mužík), 39. Sobotka (Řepík, Kempný), 42. R. Horák (Hauser), 52. O. Najman (R. Horák), 59. Chlapík - 25. A. Kudrna (O. Kaše, Koblasa), 36. O. Kaše (D. Kaše), 37. Šalda. Rozhodčí: Jaroš, Sýkora - Frodl, Hnát. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Diváci: 12.087.

Sparta: Kořenář - Mikliš, Krejčík, T. Tomek, Kempný, Irving, Moravčík - Řepík, Sobotka, M. Forman - Chlapík, R. Horák, O. Najman - Mužík, Konečný, Buchtele - Hauser, M. Vitouch, Žmola. Trenér: Gross.

Litvínov: Zajíček - D. Zeman, Baránek, Jaks, Šalda, Demel, Czuczman, O. Baláž - Koblasa, T. Urban, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Maštalířský - Havelka, Jurčík, Zymunt. Trenér: Mlejnek.

