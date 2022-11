Krize hokejové Sparty pokračuje. Nad budoucností Patery se stahují mračna

Přesně před rokem se nacházela v takřka identické situaci. Hokejová Sparta byla totálně v koncích, na pomoc tehdy musela přivolat spasitele Miloslava Hořavu. Osvědčený recept zabral na výbornou a Pražané to nakonec dotáhli až do finále play-off. A letos je to tu zase. O2 arena už dávno nezní smíchem jako na jaře a netrpělivým fanouškům včetně zoufalého vedení pomalu přetéká pohár trpělivosti.

Pavel Patera udílí pokyny hráčům Sparty | Foto: ČTK / Šimánek Vít