Historie české nejvyšší soutěže zná dosud pět případů, kdy se šlo do pátého finále za nerozhodného stavu. A pokaždé vítěz tohoto střetnutí ovládl celou sérii. Zkušenosti s tím mají i oba soupeři, dokonce proti stejného sokovi, pokaždé ale s rozdílným výsledkem. Zatímco Sparta před šesti lety padla v Liberci a následně i v O2 Aréně, Třinec na jaře 2019 Bílé Tygry zdolal doma i venku a slavit titul.

Našli jsme způsob, jak na Třinec vyzrát, burcuje sparťan Buchtele

„Musíme proměnit nabídnuté šance. Třinec je výborně organizované mužstvo, a když tam najdeme skulinky, je třeba to zužitkovat,“ má jasno trenér Sparty Josef Jandač.

„Nasazení, týmovost, to bude rozhodovat. Také musíme proměňovat šance, protože jich máme docela dost. Musíme být efektivní, prosadit se poctivou hrou a dojít si pro to,“ burcuje Pražany útočník Tomáš Šmerha, který sobotu zazářil gólem a dvěma nahrávkami.

Emoce a šarvátky k finále patří

Třinečtí si uvědomují, že musí hrát lépe, než ve čtvrtém utkání. „Občas zbytečně jen čekáme a necháváme je diktovat tempo hry,“ míní střelec Andrej Nestrašil. „Musíme ty zápasy začít trochu lépe. V Praze jsme na ně vyčkávali a myslím si, že zbytečně, protože když zapneme, hrajeme velmi dobře,“ dodal.

OBRAZEM: Stav finálové série je srovnán. Třinec propadl ve druhé třetině

Série nabízí i tvrdost, která přetéká do strkanic a šarvátek. Emoce se dají předpokládat i ve Werk Aréně. „Je to finále extraligy, takže to k tomu patří. Když je to v rámci pravidel, tak proč ne? Myslím si, že i lidi si to užijí,“ uzavřel Andrej Nestrašil.