Pavel Dacjuk vstoupí do Síně slávy hokeje. Uvedení legendárního ruského útočníka mezi hokejovou smetánku v době války do ruda vytočilo jinou ikonou. Jeden z nejlepších brankářů historie Dominik Hašek, mimochodem spoluhráč Dacjuka z detroitské party, která v roce 2001 ovládla bájný Stanley Cup, tenhle krok kritizuje. Bojí se, že to způsobí eskalaci konfliktu mezi Ruskem a napadenou Ukrajinou.

Se stejnou vervou, jakou se rval na ledě, bojuje teď za životy Ukrajinců. Hašek patří k nejzarytějším kritikům ruské invaze. Olympijský hrdina z Nagana proto teď rázně odsoudil rozhodnutí uvést do hokejové Síně slávy (HHOF) v Kanadě někdejšího střelce Dacjuka.

Ruský bohatýr vybojoval v NHL dvakrát Stanley Cup v dresu Detroitu, jednou to dokázal po boku Haška. Podle české legendy si Dacjuk místo mezi vyvolenými bezpochyby zaslouží, jenže zařazení ruského občana do Síně slávy uprostřed válečného konfliktu Hašek neschvaluje.

„Každé veřejné vystoupení ruského občana, který oficiálně neodsoudil ruskou imperialistickou válku a další zločiny s ní spojené (včetně genocidy ukrajinských dětí), je automaticky obrovskou reklamou na ruskou válku a další ruské zločiny, včetně genocidy ukrajinských dětí,“ napsal Hašek na sociální síť X.

Musí si vybrat

„Nevím, zda Pavel plánuje v příštích měsících odsoudit ruskou válku a především, zda je toho schopen. Je však třeba říci, že pokud tak neučiní, bude jeho vystoupení na předávání cen (protože je ruským občanem) obrovskou reklamou pro ruskou válku a ruské zločiny,“ pokračoval dvojnásobný šampion NHL s Detroitem.

„To bude mít za následek eskalaci války, oddálení vítězství Ukrajiny a oddálení dosažení míru. A tak bude mít automaticky vliv na mnohem větší počet ztracených a zmrzačených lidských životů. A to jak na ukrajinské, tak na ruské straně,“ zdůraznil Hašek, který je také členem Síně slávy.

Uvedení sedmi osobností do zámořské Hockey Hall of Fame proběhne 11. listopadu v Torontu. Hašek vyzval komisi, aby si vybrala mezi záchranou lidských životů a pozváním Dacjuka na ceremonii. „Musí se rozhodnout, co je pro ně důležitější. Je to přítomnost a veřejné vystoupení ruského občana a nového člena HHOF Pavla Dacjuka? Nebo jsou to lidské životy, které můžete zachránit tím, že učiníte správné rozhodnutí a nedovolíte ruskému občanovi veřejně vystoupit na svém území?“ apeloval Hašek.

„Kanado a HHOF, svým rozhodnutím dáte světu jasně najevo, co je pro vás důležitější a jak důležitý je pro vás lidský život, i když se nachází na jiném kontinentu. Rozhodnutí je na vás,“ dodal.