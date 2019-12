Když před čtyřmi lety odešel do Ruska, ocitl se Pavel Francouz v nezáviděníhodné situaci. Do Čeljabinsku dorazil jako reprezentant, nejlepší brankář české extraligy a ústřední strůjce litvínovského mistrovského titulu, v Traktoru ale především vysedával na střídačce. Někdy třeba i měsíc v kuse. Mohl jen zpovzdálí sledovat, jak se činí jeho o čtyři roky mladší konkurent Vasilij Děmčenko.

Pavel Francouz | Foto: Profimedia.cz

„Taková věc vás buď může naštvat, nebo si z ní můžete vzít lekci a využít to jako šanci pro studium,“ zavzpomínal teď Francouz na své trudné ruské začátky. On totiž nezahořkl ani se nevrátil do Česka. Zaměřil se na pečlivé pozorování Děmčenka i dalších brankářů v nejrůznějších situacích na ledě, poměřoval to se svými zkušenostmi, rozvíjel své schopnosti.