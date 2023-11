Jestli má někdo opravdu smůlu na zranění, pak je to Pavel Francouz. Třiatřicetiletý gólman Colorada Avalanche si letos v NHL kvůli zdravotním potížím nezachytá. O celou sezonu přijde už podruhé za poslední čtyři ročníky.

Pavel Francouz | Foto: ČTK/AP/David Zalubowski

Do ročníku 2020/21 nezasáhl kvůli operacím kyčle, letos v létě byl zase na chirurgickém zákroku s přitahovačem. A co následovalo? Další dlouhá pauza. Pavel Francouz musel kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům předčasně ukončit letošní sezonu v NHL.

„Jedná se o zranění ve spodní části těla. Dohodli jsme se s Coloradem, že to nebudeme nějak blíže specifikovat. Je to určitě hodně frustrující situace a jsem z toho samozřejmě ohromně zklamaný, že jsem out do konce sezony. Na druhou stranu, nějakou zkušenost se zraněními z poslední doby mám, takže se to snažím brát tak, jak to je, brát to sportovně,“ nepropadá panice Francouz, který mezi oběma operacemi stihl pomoct loni Avalanche ke Stanley Cupu.

Podívejte se, jak fanoušci Colorada skandovali přezdívku Pavla Francouze Frankie:

Zdroj: Youtube

Plzeňský rodák v zámoří nezůstane, kurýrovat se bude doma. „Určitě mi pomůže, že mě Colorado pustilo domů, kde budu v blízkosti své rodiny, přátel a kamarádů, to mi určitě pomůže tuhle situaci zvládat,“ je rád za propustku Francouz, který v minulé sezoně po zisku poháru zvládl jen 16 utkání.

Francouz zůstane v kontaktu s klubem a dění za velkou louží bude sledovat.

„S Avalanche budu dál v kontaktu, budu určitě vše konzultovat s našimi doktory. A budu je samozřejmě sledovat a fandit jim. Tým vypadá opět dobře poskládaný, sezonu začali hodně dobře, já doufám, že v tom budou kluci jenom pokračovat. Moc bych jim přál úspěch.“