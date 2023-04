Pavlík řval na Smoleňáka, že mu ukončí kariéru, napsal Voráček. Vítkovice: Lež!

Nekonečný příběh! I tak by se dalo nazvat dění po skončení středečního druhého semifinále extraligového play off mezi Vítkovicemi a Hradcem Králové (2:3 po prodl., 0:2 na zápasy). Začalo to řevem majitele domácího klubu Aleše Pavlíka směrem k rozhodčím, pokračovalo stanoviskem Ostravanů k výkonů kvarteta sudích, načež přišla reakce šéfa extraligy i rozhodčích a následovalo Pavlíkovo kontroverzní vyjádření, že Ridera v sérii nebojuje jen s Hradcem. A teď se do „mely“ přidal i útočník Jakub Voráček.

Kulisa druhého semifinále Vítkovice - Hradec Králové (5. dubna 2023) | Video: David Hekele