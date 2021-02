Podruhé v řadě poslední místo. Tentokrát po třech prohrách. Čeští hokejisté na Švédských hrách, které jsou součástí Euro Hockey Tour, přípravné to série na mistrovství světa, neuspěli. „Nemá cenu se za něco schovávat,“ řekl v hodnocení trenér Filip Pešán.

Filip Pešán | Foto: Deník / Attila Racek

„Jsme tam, kam patříme. Je to, jako když v automobilových závodech poměřujeme škodovku a Porsche. A bude to tak i dál, na to si musíme zvyknout,“ reagoval David Bartel, generální manažer druholigového Jablonce.