Filip Pešán už nebude po přesunu do funkce šéftrenéra Českého hokeje a generálního manažera reprezentační dvacítky hlavním koučem Liberce. Strůjce největších úspěchů Bílých Tygrů ale zůstane v roli sportovního ředitele klubu.

Filip Pešán. | Foto: Deník / Zbranek Petr

