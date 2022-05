"Jsem vděčný za příležitost a mám obrovskou motivaci. Budu každý den tvrdě pracovat, aby byl tým úspěšný. Moje filozofie a nadšení pro trenérskou práci se nikdy nezměnily. Chci to přenést na hráče. Tým má potenciál a já mu věřím. Těším se na setkání s hráči a realizačním týmem. Nemůžu se dočkat začátku sezony," řekl klubovému webu Pešán.

Pešán, který vedl i reprezentační týmy do 19 a do 20 let, je teprve čtvrtým českým koučem ve švýcarské nejvyšší soutěži. A prvním od roku 2009, kdy působil Rostislav Čada v Ambri-Piottě. Jedním z jeho asistentů bývalý finský obránce a účastník 15 světových šampionátů Petteri Nummelin.

Nejdřív sklízel obdiv, před rokem začal pád. Na návrat Pešána je bohatýrský kurz

"Jsme pyšní, že jsme získali Filipa Pešána do našeho trenérského týmu. Věříme, že Filip má schopnosti pozvednout náš tým. Přináší moderní trendy a nový dynamický vítr do týmu. Jeho zkušenosti s různými mládežnickými týmy jsou příslibem, že využije maximálně potenciálu našich mladých hráčů, které máme v týmu," uvedl sportovní manažer Julien Vauclair, který Ajoie vedl jako dočasný hlavní kouč od 7. února s trenérem juniorky Frédéricem Rothenem po odstoupení Kanaďana Garyho Sheehana.

Národní tým vedl Pešán od sezony 2020/21, kdy jej převzal po Miloši Říhovi starším. Odvolán byl výkonným výborem Českého svazu ledního hokeje po únorových olympijských hrách v Pekingu, kde Češi prohráli v předkole play off 2:4 a poprvé v historii na velké mezinárodní akci nepostoupili do čtvrtfinále.

Finsko, semifinále s Kanadou... Stříbrná parta kolem Pastrňáka zažívá déjà vu

Loni na světovém šampionátu v Rize Pešánův tým vypadl v boji o semifinále po porážce s pozdějšími vicemistry světa Finy 0:1. Pešána v březnu u reprezentace nahradil Fin Kari Jalonen a na probíhajícím MS v Tampere a Helsinkách postoupil s týmem mezi nejlepší čtyři.