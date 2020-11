Tak dlouhou pauzu český národní tým nepamatuje. Vždyť naposledy si hokejisté se lvem na dresu (ještě pod vedením trenéra Miloše Říhy) zahráli v únoru ve Stockholmu. Od té doby se nad mezinárodními kluzišti rozprostřelo koronavirové mlčení. Až doteď: v Helsinkách začal tradiční turnaj Karjala.

A pro české barvy odstartoval na jedničku. Debutující hlavní trenér Filip Pešán měl vzhledem k okolnostem k dispozici hodně kombinovanou sestavu s řadou zelenáčů, ale výsledek i předvedená hra jsou příjemným překvapením. Češi zdolali Švédy 3:1 a po většinu duelu byli aktivnějším týmem. Až ve třetí třetině převzali otěže utkání Seveřané, to už ale prohrávali o tři branky.

„Mám z toho výborné pocity,“ řekl po zápase Pešán. „Tým šlapal, podporoval se, na ledě byl opravdu jeden kolektiv. Zasloužili jsme si vyhrát,“ pochvaloval si kouč. O góly se postarali Filip Hronek, Hynek Zohorna a Jakub Galvas, v brance se činil Patrik Bartošák.

Pešán ale chválil kompletní tým, ne jednotlivce. „Příprava byla velmi komplikovaná, ale kluci nehledali žádné výmluvy a poprali se s tím,“ těšilo nového reprezentačního stratéga. Tým dával dohromady teprve v Helsinkách a za dva dny tréninků odvedl pozoruhodné množství práce. „Velmi dobrý výkon v tomhle směru odvedli i Martin Straka a Jaroslav Špaček,“ dodal Pešán.

Trenérovi slavní asistenti mají na starost speciální formace: Straka velí přesilovkám, Špaček s hráči driluje zase oslabení.

Vyplatilo se to, protože první dvě české branky padly právě při početní výhodě. „Trenéři nám předávají hodně informací, často jde o detaily, ale na to, že šlo o první zápas a byla tu spousta mladých kluků, jsme to podle mě zvládli dobře. I když za stavu 3:0 už jsme do Švédů nešli tak agresivně, jak jsme mohli,“ řekl útočník Andrej Nestrašil, který zaznamenal dvě asistence.

V pátek má Pešánův výběr volno, v sobotu odpoledne se utká s domácím Finskem a v neděli s Ruskem, které ovšem dorazilo s juniorskou reprezentací. Loni Češi turnaj Karjala ovládli.



ČR - Švédsko 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)



Branky a nahrávky: 17. Hronek (Nestrašil, H. Zohorna), 19. H. Zohorna (Nestrašil, Hronek), 27. Galvas (Š. Stránský, Myšák) - 42. Friberg (Wedin, Wingerli). Rozhodčí: Brander, Brännare - Pekkala, Thomann (všichni Fin.). Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Bez diváků.



ČR: Bartošák - Jeřábek, Galvas, Mozík, Klok, Hronek, Moravčík - Nestrašil, T. Zohorna, H. Zohorna - Lenc, O. Roman, Ordoš - R. Koblížek, M. Špaček, Smejkal - Myšák, Červený, Š. Stránský. Trenér: Filip Pešán.



Švédsko: Rubin - Nyberg, Sellgren, Hansson, Norlinder, G. Backström, Ollas Mattsson - M. Lindqvist, J. Nilsson, Dahlén - Zaar, L. Andersson, Bristedt - Berggren, Wingerli, Wedin - Friberg, Ölund, Sylvegard. Trenér: Johan Garpenlöv.