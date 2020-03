/VIDEO/ Nejbližší draft NHL by mohl být zase jednou zajímavým i pro českého hokejového fanouška. Česká republika má totiž ve hře mladého litvínovského odchovance, který by podle zámořských odborníků mohl pokukovat po místě třeba i ve druhé desítce.

Jan Myšák začínal sezonu v Litvínově. Teď už bojuje v zámoří. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Pokud by se předpovědi naplnily, přiblížil by se český hokej k příčkám, které mu patřily v draftu let 2017 a 2018, kdy byli nejvýrazněji vidět Martin Nečas, Filip Chytil a Filip Zadina.