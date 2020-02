Jen dva puky ze sedmatřiceti pokusů Devils pustil za svá záda Petr Mrázek. Výrazně si tak zlepšil chuť po předchozích třech utkáních, v nichž kapituloval celkem třináctkrát.

Poprvé inkasoval čerstvě osmadvacetiletý strážce klece sice už v osmé minutě, pak ale držel hráče New Jersey na uzdě až do patnácté minuty poslední dvacetiminutovky. A to už mezitím stihli jeho spoluhráči nasázet čtyři branky a odskočit na stav 5:1.

Trefa Joeyho Andersona tak znamenala už jen kosmetickou úpravu výsledku, Mrázek pak totiž skvělými zákroky v závěru utkání zatrhnul Carolině veškeré její snahy o zdramatizování posledních minut.

Český brankář si za svůj výkon vysloužil ocenění pro třetí hvězdu zápasu. „Dnes večer byl úžasný,“ chválil svého parťáka obránce Brett Pesce. „Opravdu nás držel, když soupeř tvrdě tlačil,“ vysekl Mrázkovi poklonu.



A chválou nešetřil ani kouč a někdejší opora Caroliny Rod Brind´Amour. „Měli hodně šancí. A Petr byl naše zeď,“ uznale pokyvoval před výkonem svého svěřence.



Tomu zdatně sekundoval ale i útočník Martin Nečas, který k výhře Caroliny přispěl gólem a nahrávkou.

Sestřih zápasu Carolina - New Jersey: