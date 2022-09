5) Tuukka Rask

Finský brankář Tuukka Rask v PlzniZdroj: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Do hokejové extraligy sice nakoukl jen na pár měsíců, přesto si v očích domácích příznivců, zejména pak těch ze západu Čech, vysloužil pověst nezapomenutelné hvězdy. Při výluce NHL v sezoně 2012/13 posílil plzeňskou Škodovku, v jejíž barvách odchytal celkem 17 zápasů. Mezi třemi tyčemi zářil, bavil, místní fanoušci byli z finského sympaťáka nadšení. Na sklonku kalendářního roku se však musel vrátit do zámoří, s Bostonem to nakonec dotáhl až do finále play-off. Škoda, kdyby býval zůstal v Plzni, mohl po boku Martina Straky a dalších ikon zvedat nad hlavu historický mistrovský titul.