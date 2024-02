Zase si ho vytáhli mezi elitu. Fotbalová legenda Petr Čech si znovu zachytá v nejvyšší britské hokejové soutěži, kde debutoval na konci loňského roku v dresu Belfastu Giants. Teď se do klubu z hlavního města Severního Irska vrací.

Video: se svolením O2 TV

„Jsem rád, že se vracím do Belfastu a znovu se připojím k Giants,“ řekl Petr Čech. „Těším se, že se opět dostanu na led a budu mít další vzpomínky.“

Někdejší opora fotbalistů Chelsea či Arsenalu způsobila rozruch loni v listopadu, když se objevila v brance hokejových Obrů z Belfastu. Čech nastoupil v závěru rozhodnutého zápasu s Glasgow za obrovských ovací fanoušků a neinkasoval.

Zdroj: se svolením O2 TV

„Nervózní jsem nebyl, jelikož v průběhu kariéry jsem odehrál spoustu důležitých utkání. Navíc jsem s týmem dva týdny trénoval. Cítil jsem se dobře připravený a věřil jsem, že ten konec můžu zvládnout,“ říkal tenkrát novinářům.

Teď si to zopakuje.

„Petr je skvělý chlap do kabiny. Jeho zkušenosti z působení na nejvyšší úrovni jsou neocenitelné,“ lebedil si kouč Giants Adam Keefe. „Bylo fantastické vidět Petra při jeho profesionálním debutu na začátku sezony a my si opět nesmírně vážíme podpory Oxford City Stars,“ vzkázal do klubu, ze kterého Čech hostuje v Belfastu.

Čech chytal v britské hokejové lize. Jsem hrdý, uvedl po úspěšném debutu

Čtyřnásobný šampion Premier League se začal hokeji věnovat krátce po konci úspěšné fotbalové kariéry v roce 2019 v týmu Guildford Phoenix ve čtvrté lize. Předloni v listopadu přestoupil do Chelmsfordu, s nímž si zahrál finále poháru. Loni v červnu odešel do Oxfordu. Na dresu nosí číslo 39, které proslavil Dominik Hašek.