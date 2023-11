Má za sebou skoro 500 zápasů v Premier League, bezpočet utkání v evropských pohárech, řadu lítých bitev v reprezentačním dresu. Fotbalového brankáře Petra Čecha zkrátka a dobře jen tak něco nerozhází. Ale co debut v nejvyšší britské hokejové soutěži? Nerozklepala se české legendě tak trochu kolena?

Petr Čech v hokejové brance | Foto: ČTK

Má za sebou skoro 500 zápasů v Premier League, bezpočet utkání v evropských pohárech, řadu lítých bitev v reprezentačním dresu. Fotbalového brankáře Petra Čecha zkrátka a dobře jen tak něco nerozhází. Ale co debut v nejvyšší britské hokejové soutěži? Nerozklepala se české legendě tak trochu kolena?

Odpověď je jasná – nerozklepala. Petr Čech nastoupil do branky Belfast Giants v závěru už rozhodnutého zápasu, domácí vedli nad hosty z Glasgow 5:1. Důležité bylo, že bývalá opora Chelsea či Arsenalu neinkasovala a sklízela ovace belfastských fanoušků.

Frolíka mrzí neproměněný samostatný nájezd:

Sezona je ještě dlouhá, nepropadá panice po prohře s Mladou Boleslaví Frolík

„Nervózní jsem nebyl, jelikož v průběhu kariéry jsem odehrál spoustu důležitých utkání. Navíc jsem s týmem dva týdny trénoval. Cítil jsem se dobře připravený a věřil jsem, že ten konec můžu zvládnout,“ uvedl Čech v nahrávce pro média.

Splněný cíl

Nadšené přijetí ze strany diváků bylo třešničkou na premiérovém dortu. „Každého sportovce potěší, když slyší podporu,“ hodnotil skandování publika.

Nejvíc ale Čecha těšilo, že Giants během víkendu zvládli uspět v obou zápasech (den po jeho sobotním debutu vyhrál Belfast i na ledě Nottinghamu a přerušil nelichotivou sérii čtyř porážek v řadě). „Cílem bylo získat o víkendu plný počet bodů a to se podařilo. To mě těší nejvíc, že jsme splnili cíl,“ pochvaloval si Čech, jehož nový celek je v desetičlenné tabulce britské Elite League na pátém místě.

Cenná vzpomínka

„Debut jsem si samozřejmě užil, ale jít do zápasu takhle na konci, když člověk celou dobu stojí na střídačce, není úplně ideální. Jsem ale rád, že jsem do té brány nakonec dostal, je to moment, na který budu vždycky vzpomínat,“ řekl Čech s tím, že když se rozhodl zkusit to s hokejem, nikdy by ho nenapadlo, že to dotáhne až do nejvyšší soutěže.

Co bylo pro Smoleňáka víc než medaile?

Smoleňák po emotivním návratu do Hradce: Nejsilnější zážitek v kariéře

Ano, jde o opravdu nevídaný husarský kousek. „Reakcí jsem obdržel dost, protože není úplně pravidlem, že by se někomu podařilo nastoupit v nejvyšší soutěži ve dvou různých sportech,“ konstatoval jeden z nejlepších fotbalistů české historie, jenž se po ukončení kariéry vrhl na dobývání nových met v hokejovém světě.

V Nottinghamu už celý duel odchytala belfastská jednička Tyler Beskorowany. Kdy se do branky znovu postaví Čech? „Uvidíme v následujících dnech, jak se situace vyvine a podle toho to budeme řešit,“ dodal český gólman-obojživelník.