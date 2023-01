Petr Čech sice chytá v nižší hokejové lize, ale ambice dostat se do NHL ve čtyřiceti letech rozhodně nemá. Do Chicaga dorazil na pozvání kamaráda Petra Mrázka, jenž obléká dres Blackhawks. Nejprve si společně zakopali pokutové kopy, Mrázek překonal penaltového specialistu dvakrát z pěti pokusů. „Nebylo to zase tak špatný,“ smál se Mrázek, který sám žádnou penaltu nechytil.