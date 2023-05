Stal se legendou, zlínskou modlou. Teď by svoji vybudovanou pověst rád potvrdil jako asistent trenéra A-týmu Beranů. Bývalý hokejový útočník Petr Leška se na střídačce dospělých objeví vůbec poprvé, dosud působil jako asistent u zlínského dorostu a juniorky. „Trénování mě baví. Stoprocentně ano,“ říká s potěšením pravá ruka hlavního trenéra Miloše Říhy mladšího.

Petr Leška a staronová posila Beranů Roman Vlach | Foto: se souhlasem Libora Kožíka

„Od hokeje jsem si potřeboval trochu odpočinout, byl to jeden z důvodů, proč jsem končil. Kromě toho zdravotního tam byl i ten psychický. Znovu jsem však našel chuť do hokeje. I proto jsem přistoupil na roli asistenta,“ přibližuje 47letý Leška, dvojnásobný extraligový šampion.

Jak se zrodil váš návrat do Zlína?

Miloš mě oslovil už v době, kdy přicházel do Zlína, tehdy jsme se ještě nedohodli. Neřekl bych ale, že se vracím k hokeji. Od chvíle, co jsem skončil, tak jsem pořád v nějaké pozici pokračoval. Poslední dva roky i jako trenér. Vracím se pouze do mužského hokeje.

Proč jste první nabídku pana Říhy odmítl?

Je to vývoj. Potřeboval jsem si trochu odpočinout, Miloše více poznat – jak trénuje, jaká dělá rozhodnutí. Na zápasy jsem však nechodil, vše jsem sledoval zpovzdálí.

Lev se po šesti letech vrací do Plzně: Manželka mě krotí, ale ať lidi křičí

Na střídačce nahrazujete asistenta Zdeňka Sedláka staršího. Už víte, jaké byste měl mít pravomoce?

Konkrétně jsme se ještě nebavili. Jsme však tým trenérů, který bude spolupracovat, nebude to přímo o rozdělení rolí, ale spíše společného tvoření. Každý z našeho týmu bude mít slovo k taktice. Když budu mít připomínku k obráncům, tak k tomu taky něco řeknu. Navíc jsem člověk, který je schopný dělat kompromisy. Poslední slovo ale vždy pochopitelně bude na Milošovi.

Berani na začátku měsíce oznámili první změny v kádru. Jak vidíte aktuální sílu mužstva? Podle Miloše Říhy je potřeba pět kvalitních pětek…

Zapotřebí to asi je. Tým ovšem můžeme doplňovat až do konce ledna. Ještě není úplně hotový. Uvidíme, jak se sezona rozběhne, jak vše půjde, jestli budou zranění, nebo nebudou.

Mužstvo v loňské sezoně trápila produktivita. Je v tomto ohledu co dohánět?

Cítím to tak. Přišli noví útočníci, jsou tady hráči, od kterých se góly a rozhodování zápasů čeká. Uvidíme, jakou kdo bude mít formu, a jak to kdo bude splňovat.

Poohlížíte se po kanonýrovi, který by byl schopný vstřelit 30 gólů za sezonu?

Takového by chtěl každý. (úsměv) Musíme si ale uvědomit, že hrajeme Chance ligu. Pokud už je někdo takový, tak míří do extraligy. Spíše se toho musí chopit hráči, kteří tady jsou. Někdo to musí vzít na sebe a chtít být střelec, být lídr.

Nejlepším střelcem minulé sezony Zlína byl Petr Mrázek, kterého klub vyměnil za Jakuba Šlahaře. Nemůže to být pro vás ztráta?

Asi to úplně není otázka na mě, spíše pro manažera. Výměna se udělala. Kuba je taky výborný hráč, střelec. Potvrzoval to. Věřím, že ho zastoupí.

Najde se někdo v akademii, kdo by z útočníků byl schopný více prorazit?

Mladých hráčů se tady v minulé sezoně zapracovalo hodně a dobře. Ať už je to Hešák (Lukáš Heš) nebo Čeman (Jakub Čechmánek), ale i další. Je to na samotných klucích, šanci dostanou. Nemůžou ji ale dostávat donekonečna, musí za to něco odvádět zpátky.

Vary? Nemají na rozdíl od Komety ambice, chci se vyrovnat Furšínovi, říká Lukeš

Zlín v loňské sezoně po špatném začátku vyhrál Chance ligu. V baráži však neuspěl. Jak jste to prožíval?

Klubu jsem přál, aby se co nejdříve vrátil zpátky do extraligy. Myslím si však, že je to běh na delší čas. Je to o výchově mládeže. Vím, jak je to těžké, byl jsem u ní. Zaspala se doba pro rozvoj, podmínky. Měli bychom více shánět nejlepší kluky po okolí, dostávat je sem a pak mít vlastní odchovance. Ti jsou nezbytní.

Začalo se zanedbávat po druhém extraligovém titulu v sezoně 2013/2014?

Nechci říkat, od jakého to je přesně roku. Je to dlouhodobě. Trenéři určitě dělali to nejlepší, co mohli. Chybělo však tady mít akademie v pravém slova smyslu, včetně podmínek, skatutingu. Nemyslím to jen na hokej, ale všechny sporty, podmínky pro mládež na trénování chybí fotbalu, házené nebo volejbalu.

Chybí přímo větší propojení mládeže se školou?

Honza Pravda (manažer mládeže Beranů) to má dobře vymyšlené, pracuje na tom. Určitě se to zlepšilo. Všem sportům by prospělo, kdyby tady fungoval program s ubytováním, stravou a školou.

Vraťme se k baráži. Jak se díváte na její současný model?

Je to hodně těžké, ale ne nemožné. Klub má teď s ní čerstvou zkušenost, ví, co ho čeká. Může se tak k tomu přizpůsobit k 31. lednu, kdy je konec přestupního termínu. Věřím, že když uvidíme, že sezona bude probíhat dobře, že by se to znovu mohlo podařit, tak klub bude reagovat.

Očekával jste tak hladký průběh baráže?

Mnoho klubů v Chance lize nemá ambici postoupit. Neříkám, že je to jednoduché, vyhrát jakoukoliv soutěž je těžké. Zlín však má ambice vyhrát tuto soutěž, měla by to být priorita.

Do města se znovu vrátil hlad po hokeji. Jak vnímáte současné nadšení fanoušků?

Je to jenom dobře. Fanoušci chtějí výhry a v uvozovkách je jedno v jaké soutěži. Budou chodit, i když se vyhrává „jen" v Chance lize. Jsou tady perfektní.

Do Ruska už ne. Will, Sedlák a Hyka podepsali s Pardubicemi nové smlouvy

Fanoušci se na konci sezony namlsali. Nemůže to být po případných prohrách problém?

To si nemyslím. Nepředpokládám, že tady bude vyprodaný každý zápas. Lidi vždy chodí na důležité zápasy. Permanentek se prodá přibližně stejně, plus mínus bude chodit dva tisíce diváků, na některé utkání více. Věřím, že s výkony je nalákáme do hlediště, že jich bude chodit čím dál víc. A že zase bude atmosféra, která tady byla v play-off.

Jak vás osobně zasáhl sestup Beranů z extraligy?

(odmlčí se)…Samozřejmě to bylo špatně, neměl jsem z toho radost. Dlouhodobě to k tomu směřovalo, hodně těžko se tomu zabraňovalo.

Byl jste u toho jako asistent manažera…

Bylo to s omezenými pravomocemi.

Dlouho jste tuto práci nevykonával. Cítil jste, že to nemůžete moc ovlivnit?

Ano.