Mrázek se zabydlel v Chicagu. Je to lídr, chválí kouč. Klub chystá nový kontrakt

Poslední roky se trápil, častá zranění ho srážela. Budoucnost v NHL byla mlhavá. V Chicagu ale dostal Petr Mrázek znovu chuť do hokeje. Český gólman se zabydlel v brance Blackhawks. V klubu s ním panuje spokojenost, co nevidět by tak mělo dojít k podpisu nového kontraktu.

Petr Mrázek si to v Chicagu užívá. | Foto: ČTK/AP Photo/Paul Beaty