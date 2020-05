Před časem jste říkal, že se NHL asi letos nedohraje. Jak vnímáte ten vývoj teď?

Schválen byl zatím jen formát. Jinak není známo nic. Bude se muset vyřešit spousta věcí, aby se vůbec mohlo začít.

A váš tip?

Uvidíme, jaká bude situace. Může se stát cokoliv, může se hrát i nemusí.

Ptám se i proto, že vedení NHL přišlo s nápadem, aby hráči byli na koronavirus testováni každý den…

Už jsem to také slyšel. Co se stane, když jeden z hráčů bude mít pozitivní test? Co na to úřady, soupeř?

Mluví se o tom, že týmy by sezonu dohrávaly na jakési neutrální půdě, mimo dění, ve dvou městech.

Ano, dvanáct týmů v jednom hotelu v jednom městě, dvanáct v dalším. Ale upřímně, vůbec si nedokážu představit, co nás čeká a jak to vše chtějí udělat.

Co vás nejvíc trápí?

Nezodpovězené otázky. Podívejte se třeba, kolika hráčům končí smlouvy. Jak to s nimi bude?

Řešil jste to s parťáky, třeba s českým spoluhráčem v Carolině Martinem Nečasem?

V pátek se uvidíme. Dnes (ve středu, pozn. aut.) jsem byl s Kubou Voráčkem. Ani on neví co a jak.

V hlasování hráčské asociace jste byli proti dohrání sezony v tomto, nakonec schváleném formátu. Prý není férový.

Shodli jsme se, že chceme hrát. Ovšem za podmínek, které by byly normální. Vezměte si, že jsme měli formu, byli jsme blízko normálnímu play-off. A najednou je to pryč. Dostali jsme New York Rangers, kteří byli mimo postup…

Hurricanes se proti Rangers moc nedaří…

Mají dobrý tým, ale teď víc neřeším. Nemá to smysl.

Podle některých zpráv by se NHL mohla rozběhnout opět v červenci. Nebude vás už klub chtít zpět v Americe?

Ne, to nepředpokládám. Řekl bych, že za dva týdny se člověk dokáže připravit zpátky do akce.

Jste doma, trénujete. Je to plný výkon, nebo takové udržování?

Dá se říct, že jsem už začal letní přípravu. Opět s kondičním trenérem Martinem Horylem. Do toho hraju golf. Brzy si snad půjdu na led zabruslit.

Alespoň to je dobrá zpráva, ne? Těsně před nucenou pauzou vás ze hry vyřadil otřes mozku…

To už je v pořádku. Od té doby, co jsem se vrátil, nemám problémy.